Глава Приднестровья заявил, что не видит желания Молдавии вторгнуться

Вадим Красносельский (Фото: Пресс-служба Дмитрия Рогозина / ТАСС)

Молдавия не ведет военных приготовлений к вторжению в Приднестровье, Приднестровье тоже не готовится к войне с Молдавией, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью ВГТРК, которое размещено на сайте главы Приднестровья.

«На сегодняшний день я не вижу желания официальных молдавских властей на вторжение в Приднестровье и на эскалацию здесь конфликта. <...> Это факт», — сказал Красносельский.

Он отметил, что военную подготовку Кишинев тоже не ведет, однако «есть элементы экономических вариантов, давлений и т.д.». По словам президента Приднестровья, стороны пытаются решить эти вопросы и Молдавия в этом процессе «показала свой конструктив».

Красносельский подчеркнул, что Приднестровье также не создает «никакой военной опасности», хотя со стороны некоторых сил, которые не представляют официальную позицию, звучат подобные заявления. «В Приднестровье все прозрачно: здесь невозможно скрыть военные приготовления, вот в чем нюанс. Ни приднестровским вооруженным силам, ни российским это невозможно сделать», — сказал он.

По словам главы республики, обе стороны говорят не о войне, а о мире. «Я не вижу посыла создать напряжение здесь, в Приднестровье», — отметил Красносельский.

Приднестровье объявило о своей независимости от Молдавии в 1990 году, что привело к вооруженному конфликту в 1992-м. С тех пор в регионе находятся российские миротворцы.

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Ситуация в республике обострилась на фоне боевых действий на Украине. В апреле здание Министерства государственной безопасности Приднестровья обстреляли из гранатометов, затем произошел обстрел села, где находятся склады с боеприпасами. Красносельский указывал, что «следы данных нападений ведут в Украину», президент Молдавии Майя Санду отмечала, что они связаны «с силами внутри Приднестровья».

После этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил , что Молдавия «должна обратиться за помощью к Украине и Румынии», чтобы «взять под контроль Приднестровье». Однако Кишинев исключил захват республики.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский указывал, что если его страна будет атакована со стороны Приднестровья, то Киев ответит «ударом». При этом Тирасполь отмечал, что нападение на Украину со стороны республики невозможно.