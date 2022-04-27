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Политика ,  
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МВД Приднестровья подтвердило стрельбу по селу с военными складами

С территории Украины обстреляли приднестровское село Колбасна, где находится крупный склад боеприпасов, заявило местное МВД. О стрельбе ранее сообщили СМИ, но в штабе приднестровских миротворцев данные опровергали
Фото: МВД ПМР
Фото: МВД ПМР

Утром с украинской стороны было произведено несколько выстрелов в сторону приднестровского села Колбасна, сообщило МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Информация о пострадавших к данному моменту в ведомство не поступала.

Кроме того, ночью в небе над селом «были замечено несколько дронов», запущенных, по версии МВД, с территории Украины. В селе Колбасна находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов, сообщает ведомство.

Ранее о стрельбе сообщило в Telegram агентство «Новости Приднестровья». После этого сопредседатель комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре от Приднестровья Олег Беляков опроверг эти данные, сказав, что информация поступила в штаб миротворцев, была проверена и не подтвердилась.

В Приднестровье опровергли данные о стрельбе рядом с военными складами
Общество
Фото:МВД ПМР

За последние несколько дней в Приднестровье произошло несколько инцидентов. 25 апреля в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности. На следующий день в поселке Маяк близ радиотелецентра произошло два взрыва, были выведены из строя антенны, ретранслировавшие российское радио. Позднее власти сообщили также об обстреле воинской части в селе Парканы.

Правительство назвало три эти инцидента терактами и объявило красный уровень террористической угрозы.

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила свою независимость от Молдавии в 1990 году. Россия направила миротворцев в регион в июле 1992 года после обострения, сейчас там базируется оперативная группа российских войск.

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Непризнанная республика граничит с Украиной, где проходит российская военная операция. В середине апреля Москва объявила о новой фазе операции, ее целью заместитель командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев назвал установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить коридор в Приднестровье.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Приднестровье военный склад стрельба
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