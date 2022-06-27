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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский пообещал ответить «ударом» в случае атаки из Приднестровья

Зеленский заявил, что если подобные шаги со стороны Приднестровья осуществятся, они станут «пощечиной» Киеву и «глобальной ошибкой»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Украина ответит «ударом» на подобные действия со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером Молдавии Майей Санду. Его слова приводит офис главы государства.

«Эти люди, которые находятся в Приднестровье, должны знать: для нас это не удар, а пощечина. А мы точно ответим ударом», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о возможном ударе со стороны Приднестровья.

Глава государства заявил, что подобные действия были бы «глобальной ошибкой», и сигналы по этому поводу Киев получает «неприятные».

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Приднестровье граничит с Украиной, где проходит военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта находятся российские миротворческие силы.

В конце апреля там обострилась обстановка, произошли взрывы на территории радиотелецентра, было обстреляно здание Министерства госбезопасности. Власти ввели красный уровень террористической опасности, в конце мая уровень угрозы понизили до желтого, он действует до сих пор. В начале июня СК Приднестровья сообщил, что дрон сбросил две гранаты на территорию автопарка резервного подразделения миротворцев, никто не пострадал.

Глава офиса Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что Молдавия может попросить Украину помочь «взять под контроль Приднестровье», ВСУ окажет помощь. В правительстве Молдавии тогда отметили, что урегулирование приднестровского вопроса возможно только путем переговорного процесса.

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Ранее в июне постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Киев хотел бы открытия фронта в Приднестровье, но такой сценарий «станет концом Молдавии». По его словам, многие подталкивают Россию к защите непризнанной республики.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Приднестровье Владимир Зеленский Украина

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