Смертную казнь в ДНР введут с 2025 года

С 1 июля в Донецкой народной республике вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), однако входящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года, говорится в документе, который размещен на сайте Народного совета ДНР.

«Положения настоящего Кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года», — сказано в заключительных положениях УИК.

Исполнению наказания в виде смертной казни посвящена глава 24 кодекса. В ней указано, что такое наказание исполняют в учреждениях уголовно-исполнительной системы непублично путем расстрела. Во время исполнения приговора присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач, который затем констатирует наступление смерти. Осужденный имеет право после вынесения приговора подать ходатайство о помиловании, решение по этому вопросу принимает глава республики.

В ДНР, в отличие от России, не действует мораторий на смертную казнь. 9 июня в республике к такому виду наказания приговорили троих иностранцев — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Их обвиняют по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 («Наемничество»). Они частично признали свою вину.

Британия назвала решение донецкого суда «нелегитимным» и «фиктивным» и заявила, что делает все для освобождения своих граждан. Посол России в Великобритании Антон Келин 21 июня заявил, что Лондон направил в Москву «высокомерную» ноту, тон документа не вызвал желания наладить взаимодействие между сторонами.

Защита Пиннера 29 июня обжаловала решение. Отец осужденного марокканца обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать помилованию сына. Глава ДНР Денис Пушилин исключил помилование или обмен осужденных.