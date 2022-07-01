Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 15:56
Киев не подтвердил передачу послания Путину через президента Индонезии Политика, 01:08
В России вступил в силу закон с поблажками для первого бизнеса Бизнес, 01:00
ВСУ решили пока не занимать остров Змеиный после ухода военных России Политика, 00:58
Смертную казнь в ДНР введут с 2025 года Общество, 00:50
Финляндия сняла ограничения на прием визовых заявлений в России Общество, 00:30
«Уничтожат женский спорт». Почему выступают против трансгендеров в спорте Спорт, 00:15
Bloomberg узнал, что Киев обязан к сентябрю выплатить $ 1,4 млрд госдолга Экономика, 00:13
Автобус с российскими туристами столкнулся с бетономешалкой в Турции Общество, 00:08
Не все банки успели подключиться к приложению для оплаты по QR-коду от ЦБ Финансы, 00:04
Российские банки начали делить клиентов «по принципу светофора» Финансы, 00:02
РФС разрешил «Факелу» и «Оренбургу» выступать на домашних стадионах Спорт, 00:01
Москва вошла в топ-3 городов по снижению цен на жилье в июне Недвижимость, 00:00
Что изменится в российских законах в июле Общество, 00:00
Украина ввела визовый режим для россиян Политика, 00:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  

Смертную казнь в ДНР введут с 2025 года

С 1 июля в Донецкой народной республике вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), однако входящие в него положения о смертной казни начнут действовать через 2,5 года, говорится в документе, который размещен на сайте Народного совета ДНР.

«Положения настоящего Кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года», — сказано в заключительных положениях УИК.

Исполнению наказания в виде смертной казни посвящена глава 24 кодекса. В ней указано, что такое наказание исполняют в учреждениях уголовно-исполнительной системы непублично путем расстрела. Во время исполнения приговора присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач, который затем констатирует наступление смерти. Осужденный имеет право после вынесения приговора подать ходатайство о помиловании, решение по этому вопросу принимает глава республики.

Кремль заявил, что не обсуждает вопрос снятия моратория на смертную казнь
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В ДНР, в отличие от России, не действует мораторий на смертную казнь. 9 июня в республике к такому виду наказания приговорили троих иностранцев — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Их обвиняют по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 («Наемничество»). Они частично признали свою вину.

Британия назвала решение донецкого суда «нелегитимным» и «фиктивным» и заявила, что делает все для освобождения своих граждан. Посол России в Великобритании Антон Келин 21 июня заявил, что Лондон направил в Москву «высокомерную» ноту, тон документа не вызвал желания наладить взаимодействие между сторонами.

Защита Пиннера 29 июня обжаловала решение. Отец осужденного марокканца обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать помилованию сына. Глава ДНР Денис Пушилин исключил помилование или обмен осужденных.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Что поможет обрести надежду в самой тяжелой ситуации: 6 правил
Инструкции
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как «объехать» санкции: альтернативные способы доставки товаров из Европы
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Теги
смертная казнь ДНР Уголовный кодекс

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Чуйченко назвал два довода ФСИН против возвращения смертной казни
Политика
Зорькин исключил возврат смертной казни при действующей Конституции
Общество
Белый дом счел ужасными слова Пескова насчет казни граждан США в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter