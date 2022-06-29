Симоньян опубликовала письмо отца приговоренного к казни в ДНР к Путину

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 16:19
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 20:26
Дума одобрила законопроект о СМИ с поправкой о «праве на ошибку» Политика, 20:26
Минторг США сообщил о падении на 90% экспорта полупроводников в Россию Экономика, 20:21
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 19:59
«1С-Битрикс» опровергла наличие в системе уязвимости для взлома сайтов Технологии и медиа, 19:55
Что означают для России решения саммита НАТО Политика, 19:53
Симоньян опубликовала письмо отца приговоренного к казни в ДНР к Путину Политика, 19:39
«Ленинград» выступит перед матчем за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» Спорт, 19:33
Суд арестовал удмуртского адвоката, защищающего Ивана Сафронова Политика, 19:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:26
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 19:24
Таргетирование: что это, зачем нужно и как влияет на инфляцию Инвестиции, 19:19
Совет директоров СПБ Биржи покинул попавший под санкции Иван Тарышкин Финансы, 19:12
Точка сбора технологий: как устроен инновационный центр «Воробьевы горы» РБК Город, 19:06

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Симоньян опубликовала письмо отца приговоренного к казни в ДНР к Путину

Отец приговоренного к смертной казни в ДНР марокканского наемника Ибрагима Саадуна попросил президента России Путина поспособствовать его помилованию, назвав его «жертвой манипуляций». В Кремле заявили, что не видели обращение
Ибрагим Саадун
Ибрагим Саадун (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Отец осужденного в ДНР марокканца Ибрагима Саадуна Тахер связался с арабской редакцией телеканала RT и попросил передать президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о помиловании сына. Текст обращения опубликовала главред RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Отец Ибрагима пишет, что его сын в 2019 году приехал на Украину «исключительно для того, чтобы продолжать учиться». В течение трех лет он ездил по украинским городам «в соответствии с требованиями его учебного заведения».

«Он в силу молодости не обладал достаточным жизненным опытом и не умел правильно выбирать себе круг общения <...> В 2021 году ввиду юного возраста Ибрагима и отсутствия у него жизненного опыта его сумели обманным путем привлечь на военную службу в украинскую армию на контрактной основе. При этом он не уведомил нас и не посоветовался с нами», — отметил Тахер Саадун.

Он отметил, что окружение его сына способствовало формированию в нем другой личности, «подпитываемой его юношеским энтузиазмом и юношеским отрицанием устоявшихся норм».

Суд в ДНР приговорил к смерти граждан Британии и Марокко за наемничество
Политика
Шон Пиннер, Саадун Брагим и Эйден Эсли

Мужчина заверил, что Ибрагим «с детства полюбил Россию» и даже выучил русский язык, однако не смог поехать учиться в российский вуз из-за материальных трудностей.

Семья Ибрагима Саадуна не подозревала, что его перевели на передовую линию, когда Россия начала спецоперацию на Украине, поскольку «полностью потеряла с ним связь в конце марта», однако «обрадовалась», узнав, что тот попал в плен к военным Народной милиции ДНР.

Читайте на РБК Pro
Pro
Семь негативных установок менеджера по продажам. И как их скорректировать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Какие российские компании смогут вернуться к выплате дивидендов
Статьи
Pro
Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы
Статьи

Саадун поблагодарил главу ДНР Дениса Пушилина за то, что тот позволил присутствовать на заседаниях апелляционного суда, и заверил, что верит в справедливость правосудия республики, однако подчеркнул, что Ибрагим является «жертвой манипуляций».

«Мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту войну совершенно напрасно», — говорится в обращении к Путину.

В ДНР трое иностранцев частично признали вину по делу о наемничестве
Политика
Эйден Эслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим

В Кремле заявили, что пока не видели данного обращения. «Нет. Пока не видели», — сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Верховный суд Донецкой народной республики 9 июня приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Ибрагима Саадуна, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

Они обвинялись по ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 (наемничество) УК ДНР.

Пиннер, Аслин и Саадун частично признали свою вину в суде по обвинению в наемничестве.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила приговор британских граждан к смертной казни в ДНР, назвав это судебное решение фиктивным и нелегитимным.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Тютина Виктория Тютина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин ДНР смертная казнь Марокко Маргарита Симоньян

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Суд в ДНР приговорил к смерти граждан Британии и Марокко за наемничество
Политика
В ЛНР сообщили о задержании под Лисичанском более 10 «наемников»
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 100 военных и наемников под Харьковом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter