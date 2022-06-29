Симоньян опубликовала письмо отца приговоренного к казни в ДНР к Путину

Отец приговоренного к смертной казни в ДНР марокканского наемника Ибрагима Саадуна попросил президента России Путина поспособствовать его помилованию, назвав его «жертвой манипуляций». В Кремле заявили, что не видели обращение

Ибрагим Саадун (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Отец осужденного в ДНР марокканца Ибрагима Саадуна Тахер связался с арабской редакцией телеканала RT и попросил передать президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о помиловании сына. Текст обращения опубликовала главред RT Маргарита Симоньян в Telegram.

Отец Ибрагима пишет, что его сын в 2019 году приехал на Украину «исключительно для того, чтобы продолжать учиться». В течение трех лет он ездил по украинским городам «в соответствии с требованиями его учебного заведения».

«Он в силу молодости не обладал достаточным жизненным опытом и не умел правильно выбирать себе круг общения <...> В 2021 году ввиду юного возраста Ибрагима и отсутствия у него жизненного опыта его сумели обманным путем привлечь на военную службу в украинскую армию на контрактной основе. При этом он не уведомил нас и не посоветовался с нами», — отметил Тахер Саадун.

Он отметил, что окружение его сына способствовало формированию в нем другой личности, «подпитываемой его юношеским энтузиазмом и юношеским отрицанием устоявшихся норм».

Мужчина заверил, что Ибрагим «с детства полюбил Россию» и даже выучил русский язык, однако не смог поехать учиться в российский вуз из-за материальных трудностей.

Семья Ибрагима Саадуна не подозревала, что его перевели на передовую линию, когда Россия начала спецоперацию на Украине, поскольку «полностью потеряла с ним связь в конце марта», однако «обрадовалась», узнав, что тот попал в плен к военным Народной милиции ДНР.

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Саадун поблагодарил главу ДНР Дениса Пушилина за то, что тот позволил присутствовать на заседаниях апелляционного суда, и заверил, что верит в справедливость правосудия республики, однако подчеркнул, что Ибрагим является «жертвой манипуляций».

«Мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту войну совершенно напрасно», — говорится в обращении к Путину.

В Кремле заявили, что пока не видели данного обращения. «Нет. Пока не видели», — сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Верховный суд Донецкой народной республики 9 июня приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Ибрагима Саадуна, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

Они обвинялись по ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 (наемничество) УК ДНР.

Пиннер, Аслин и Саадун частично признали свою вину в суде по обвинению в наемничестве.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила приговор британских граждан к смертной казни в ДНР, назвав это судебное решение фиктивным и нелегитимным.