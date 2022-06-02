Кремль заявил, что не обсуждает вопрос снятия моратория на смертную казнь

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Позиция Кремля по вопросу о снятии в России моратория на смертную казнь не поменялась, эта тема не обсуждается на данный момент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В Кремле никак не менялась позиция на этот счет. <...> Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», — сказал Песков.

В конце февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка членства России в Совете Европы и ПАСЕ является «хорошей возможностью» для восстановления смертной казни, мораторий на применение которой действует в России с 1997 года. Тогда Россия вошла в Совет Европы и подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров в мирное время.

Через месяц Медведев снова высказался на эту тему. Он указал, что теперь ограничений для возвращения смертной казни в стране нет, но все будет зависеть от текущей ситуации: мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят в случае необходимости.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас неоднократно исключал возвращение к данной практике наказания в России. То же самое говорила и уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова. Против применения такого вида наказания выступила и Русская православная церковь.

При этом в Донецкой народной республике (ДНР) в конце мая допустили применение смертной казни в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Клишас, комментируя это заявление, отметил, что в ДНР мораторий на казнь отсутствует.