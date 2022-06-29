Защита приговоренного к смерти британца обжаловала приговор
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) получил кассационную жалобу адвоката британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни по обвинению в наемничестве, сообщает ТАСС.
«Дата кассационного рассмотрения назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию (часть 1 статьи 408 УПК ДНР)», — уточнили в суде.
Адвокат британца Юлия Церковникова обжаловала смертный приговор, попросив смягчить его до пожизненного тюремного заключения.
В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, попавших в плен в Донбассе. Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 («Наемничество»). В суде обвиняемые частично признали свою вину.
Пиннер проходил военную службу в Великобритании, где «находился в розыске за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии» и «признан террористом», заявил оглашавший приговор судья. Последнее время британец жил в Мариуполе со своей супругой, гражданкой Украины.
Сам британец во время следствия говорил, что был инструктором в вооруженных силах Украины.
Британский министр иностранных дел Лиз Трасс осудила приговор. «Они [Пиннер и Аслин] военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности», — считает она. По ее словам, Лондон делает все возможное для их освобождения.
Глава ДНР Денис Пушилин исключил, что осужденных могут помиловать или обменять.
В Кремле заявляли, что готовы выслушать, если Великобритания обратится к России по поводу судьбы приговоренных к смерти в ДНР.