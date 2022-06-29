Защита приговоренного к смерти британца обжаловала приговор

Адвокат Шона Пиннера попросила смягчить приговор до пожизненного заключения. Верховный суд ДНР сообщил, что получил кассационную жалобу. Пиннер был приговорен к казни по обвинению в наемничестве

Шон Пиннер, Саадун Брагим и Эйден Аслин (Фото: EPA / ТАСС)

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) получил кассационную жалобу адвоката британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни по обвинению в наемничестве, сообщает ТАСС.

«Дата кассационного рассмотрения назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию (часть 1 статьи 408 УПК ДНР)», — уточнили в суде.

Адвокат британца Юлия Церковникова обжаловала смертный приговор, попросив смягчить его до пожизненного тюремного заключения.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, попавших в плен в Донбассе. Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 («Наемничество»). В суде обвиняемые частично признали свою вину.

Пиннер проходил военную службу в Великобритании, где «находился в розыске за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии» и «признан террористом», заявил оглашавший приговор судья. Последнее время британец жил в Мариуполе со своей супругой, гражданкой Украины.

Сам британец во время следствия говорил, что был инструктором в вооруженных силах Украины.

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Британский министр иностранных дел Лиз Трасс осудила приговор. «Они [Пиннер и Аслин] военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности», — считает она. По ее словам, Лондон делает все возможное для их освобождения.

Глава ДНР Денис Пушилин исключил, что осужденных могут помиловать или обменять.

В Кремле заявляли, что готовы выслушать, если Великобритания обратится к России по поводу судьбы приговоренных к смерти в ДНР.