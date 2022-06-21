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Военная операция на Украине ,  
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Посол России заявил о контакте с Лондоном по приговоренным к смерти в ДНР

Лондон попытался вступить в контакт с Россией по теме двух приговоренных к смерти в ДНР подданных Великобритании, но тон обращения Москве не понравился
Эйден Эслин,&nbsp;Саадун Брагим и Шон Пиннер
Эйден Эслин, Саадун Брагим и Шон Пиннер (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Великобритания вступила в контакт с Россией по теме приговоренных к смертной казни в ДНР британцев, в Москву Лондон отправил «высокомерную» ноту, сообщил российский посол Андрей Келин, передает «РИА Новости».

По его словам, тон британской дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. «Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желания взаимодействовать в этих вопросах», — сказал он в эфире «России 24».

Суд в ДНР приговорил к смерти граждан Британии и Марокко за наемничество
Политика
Шон Пиннер, Саадун Брагим и Эйден Эсли

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины. К высшей мере наказания приговорены британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим. Их признали виновными в наемничестве и других преступлениях. Судебный процесс занял три дня. Глава республики Денис Пушилин в ходе Петербургского международного экономического форума заявлял, что ни помилования, ни обмена приговоренных к смертной казни подданных Великобритании не планируется.

С осуждением приговора выступил официальный Лондон. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала его фиктивным и заявила, что он не обладает законной силой. По версии Великобритании, Пиннер и Аслин являются не наемниками, а военнопленными, поскольку они служили в армии Украины.

По словам 48-летнего Пиннера, в рядах Вооруженных сил Украины он работал инструктором. Он попал в плен в апреле вместе с бойцами подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. По данным телеканала «Звезда», 27-летний Аслин был среди «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе.

17 июня Минобороны опубликовало собственные данные о присутствии иностранных наемников на Украине. По версии российского ведомства, сейчас на стороне Киева сражаются порядка 3 тыс. иностранных граждан.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ДНР Великобритания смертная казнь

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