Трасс заявила, что делает все для освобождения осужденных в ДНР британцев
Великобритания делает все возможное для освобождения двух своих граждан, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике за участие в боевых действиях на стороне Украины, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на BBC Radio 4.
«Я делаю все, что могу <...> для освобождения этих людей», — сказала она (цитата по The Guardian).
Трасс отказалась отвечать на вопрос, будет ли она проводить прямые переговоры с ДНР для возвращения Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которых Верховный суд республики 9 июня приговорил к смертной казни за наемничество. Она отметила, что не может раскрывать «стратегию» решения этой проблемы в прямом эфире.
По словам Трасс, Пиннер и Аслин являются военнопленными, и действия «российских прокси» по отношению к ним являются нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Министр уточнила, что сейчас вопрос решается через украинскую сторону, в частности, через МИД страны. По мнению Трасс, это «лучший вариант».
Трасс ранее отмечала, что считает решение суда ДНР нелегитимным и фиктивным.
В ДНР не действует мораторий на смертную казнь, и такой вид наказания в условиях военного времени в республике предусмотрен. Когда прокуратура ДНР завершила расследование в отношении наемников в конце мая, ее представитель Виктор Гаврилов допустил, что их могут приговорить к высшей мере наказания.
Суд над Пиннером и Аслином начался 7 июня. Помимо британцев, на скамье подсудимых также оказался гражданин Марокко Саадуна Брагима. Как указал суд, Пиннер в последнее время жил в Мариуполе вместе со своей супругой-украинкой. В ДНР заявили, что он находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, Лондон признал его террористом, добавили в суде. Сам Пиннер рассказал, что был инструктором вооруженных сил Украины. Он и Аслин оказались в числе морпехов, которые были в Мариуполе.
Вынесенный приговор осужденные смогут обжаловать в течение месяца. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что не видит оснований для помилования наемников. Наемниками осужденных считает и российский МИД.