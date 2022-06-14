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Трасс заявила, что делает все для освобождения осужденных в ДНР британцев

Эйден Аслин, Саадун Брагим и Шон Пиннер (слева направо)
Эйден Аслин, Саадун Брагим и Шон Пиннер (слева направо)

Великобритания делает все возможное для освобождения двух своих граждан, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике за участие в боевых действиях на стороне Украины, заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на BBC Radio 4.

«Я делаю все, что могу <...> для освобождения этих людей», — сказала она (цитата по The Guardian).

Трасс отказалась отвечать на вопрос, будет ли она проводить прямые переговоры с ДНР для возвращения Шона Пиннера и Эйдена Аслина, которых Верховный суд республики 9 июня приговорил к смертной казни за наемничество. Она отметила, что не может раскрывать «стратегию» решения этой проблемы в прямом эфире.

По словам Трасс, Пиннер и Аслин являются военнопленными, и действия «российских прокси» по отношению к ним являются нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Министр уточнила, что сейчас вопрос решается через украинскую сторону, в частности, через МИД страны. По мнению Трасс, это «лучший вариант».

Трасс ранее отмечала, что считает решение суда ДНР нелегитимным и фиктивным.

Клишас напомнил об отсутствии моратория на смертную казнь в ДНР и ЛНР
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В ДНР не действует мораторий на смертную казнь, и такой вид наказания в условиях военного времени в республике предусмотрен. Когда прокуратура ДНР завершила расследование в отношении наемников в конце мая, ее представитель Виктор Гаврилов допустил, что их могут приговорить к высшей мере наказания.

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Суд над Пиннером и Аслином начался 7 июня. Помимо британцев, на скамье подсудимых также оказался гражданин Марокко Саадуна Брагима. Как указал суд, Пиннер в последнее время жил в Мариуполе вместе со своей супругой-украинкой. В ДНР заявили, что он находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, Лондон признал его террористом, добавили в суде. Сам Пиннер рассказал, что был инструктором вооруженных сил Украины. Он и Аслин оказались в числе морпехов, которые были в Мариуполе.

Вынесенный приговор осужденные смогут обжаловать в течение месяца. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что не видит оснований для помилования наемников. Наемниками осужденных считает и российский МИД.

Теги
Лиз Трасс ДНР смертная казнь Великобритания
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