Минобороны сообщило о блокировании Лисичанска с юга
Российские войска группировки «Центр» заблокировали Лисичанск с юга, передает пресс-служба Минобороны России.
«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина А.П. (Александра Павловича. — РБК), прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в течение пяти дней российские войска взяли под свой контроль 11 населенных пунктов, в том числе наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что силы Луганской народной республики и российские военные вошли в Лисичанск. В начале июня Посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил, что в городе уничтожено по меньшей мере шесть мест скопления техники, а оставшиеся группы украинских военных «будут уничтожены уже в ближайшее время». Кадыров говорил, что в городе уничтожили американские гаубицы с боеприпасами.
22 июня он заявил, что в ближайшее время город будет взят в кольцо и там будет проведена «зачистка от бандеровских оккупантов». По словам Мирошника, на следующий день Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.
Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».
Материал дополняется.