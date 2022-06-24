Минобороны сообщило о блокировании Лисичанска с юга

Лисичанск (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Российские войска группировки «Центр» заблокировали Лисичанск с юга, передает пресс-служба Минобороны России.

«Соединения и воинские части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина А.П. (Александра Павловича. — РБК), прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение пяти дней российские войска взяли под свой контроль 11 населенных пунктов, в том числе наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что силы Луганской народной республики и российские военные вошли в Лисичанск. В начале июня Посол ЛНР в России Родион Мирошник говорил, что в городе уничтожено по меньшей мере шесть мест скопления техники, а оставшиеся группы украинских военных «будут уничтожены уже в ближайшее время». Кадыров говорил, что в городе уничтожили американские гаубицы с боеприпасами.

22 июня он заявил, что в ближайшее время город будет взят в кольцо и там будет проведена «зачистка от бандеровских оккупантов». По словам Мирошника, на следующий день Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.

Читайте на РБК Pro Pro Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления» Исследования Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Инструкции Pro От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона Саммари Pro Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть Кейсы

Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».

Материал дополняется.