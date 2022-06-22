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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о скором «взятии Лисичанска в кольцо» и его «зачистке»

Кадыров также рассказал, что в кольцо взяты Золотое и Горское, там идут бои. Украинских сил больше нет в поселке Катериновка, а Малая Камышеваха почти полностью взята

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У российских военнослужащих «есть хорошие результаты» на лисичанском направлении, в ближайшее время будет объявлено о взятии города в кольцо, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов», — сказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«Населенные пункты Золотое и Горское полностью взяты в кольцо нашими войсками — это Луганская милиция, Министерство обороны и Национальная гвардия «Ахмат». Там идут бои за их освобождение. Потерь среди наших нет», — сказал Кадыров на видеозаписи.

По его словам, поселок Катериновка «полностью освобожден от нациков», военные прочесывают его на наличие мин. Поселок Малая Камышеваха взят «практически полностью», осталось «зачистить» несколько кварталов, указал глава Чечни.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что в районе Горского и Золотого могут попасть в плен около 1,2 тыс. украинских военных и 100 наемников. «Кольцо уже сомкнулось», — указал он.

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О том, что российские военные и силы ЛНР вошли в Лисичанск, Кадыров сообщил в конце мая.

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Лисичанск и Северодонецк были последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль Кадыров объявил 28 мая. Спустя три дня он сообщил, что «тотальная зачистка» города завершена и военные приступили к тщательной выборочной проверке отдельных объектов. Тогда глава Чечни отмечал, что в промзоне «чуть-чуть остались шайтаны». Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне рассказал, что с территории завода «Азот» в Северодонецке через проходную, которая не контролируется украинскими силами, вышли около двух десятков мирных жителей.

Глава Чечни также сообщал о взятии поселков Метелкино и Тошковка близ этих городов.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Военная операция на Украине Лисичанск Северодонецк Рамзан Кадыров ЛНР

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