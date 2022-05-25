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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о входе российских военных в Лисичанск

По словам Кадырова, российские военные также «почти зашли» в соседний Северодонецк. Эти города — последние в Луганской области, которые не находятся под контролем ЛНР
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Рамзан Кадыров / VK)

Российские военные, а также силы ЛНР вошли в Лисичанск — город на западе республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, по его словам, военные «почти зашли» в соседний с Лисичанском Северодонецк, который находится на другом берегу реки Северский Донец.

По его словам, в «специальных мероприятиях», которые проводят силы ДНР и ЛНР, участвуют военные Российской армии, Росгвардии, а также бойцы территориального ополчения.

Лисичанск и Северодонецк остаются последними крупными городами, неподконтрольными ЛНР в пределах Луганской области Украины.

Ранее в среду представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Северодонецк находится в «оперативном окружении». По его словам, город блокирован с трех сторон, также взят под контроль мост через Северский Донец.

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Бои под Северодонецком шли еще в марте. Минобороны тогда сообщало, что войска ЛНР ведут наступление на украинские силы и бои идут в том числе в городской черте на востоке, северо-западе и северо-востоке города. Тогда же велось наступление на Лисичанск.

Как уточнял тогда глава ЛНР Леонид Пасечник, войска республики контролировали до 80% территории Луганской области Украины, в пределах которой они стремятся установить границы ЛНР.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
ЛНР Лисичанск Северодонецк Украина Рамзан Кадыров
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