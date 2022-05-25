Кадыров заявил о входе российских военных в Лисичанск
Российские военные, а также силы ЛНР вошли в Лисичанск — город на западе республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, по его словам, военные «почти зашли» в соседний с Лисичанском Северодонецк, который находится на другом берегу реки Северский Донец.
По его словам, в «специальных мероприятиях», которые проводят силы ДНР и ЛНР, участвуют военные Российской армии, Росгвардии, а также бойцы территориального ополчения.
Лисичанск и Северодонецк остаются последними крупными городами, неподконтрольными ЛНР в пределах Луганской области Украины.
Ранее в среду представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Северодонецк находится в «оперативном окружении». По его словам, город блокирован с трех сторон, также взят под контроль мост через Северский Донец.
Бои под Северодонецком шли еще в марте. Минобороны тогда сообщало, что войска ЛНР ведут наступление на украинские силы и бои идут в том числе в городской черте на востоке, северо-западе и северо-востоке города. Тогда же велось наступление на Лисичанск.
Как уточнял тогда глава ЛНР Леонид Пасечник, войска республики контролировали до 80% территории Луганской области Украины, в пределах которой они стремятся установить границы ЛНР.
20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что «освобождение» ЛНР близится к завершению.