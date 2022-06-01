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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров обвинил «Россию-24» во вранье о ситуации в Северодонецке

По словам главы Чечни, жилой сектор Северодонецка полностью контролируют чеченские подразделения и Народная милиция ЛНР. Телеканал «Россия-24» сообщил о контроле российскими войсками до 30% территории города
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Жилой сектор Северодонецка в Луганской области полностью под контролем российских военных, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Заявление Кадырова стало ответом на репортаж телеканала «Россия-24», в котором, как утверждает глава Чечни, заявили, что под контролем российских войск 20-30% территории города. «Те люди, которые далеко от Северодонецка, минимум в 160 км, он делают такие эфиры. Это вранье. На промзоне есть чуть-чуть, остались шайтаны, там был большой взрыв и мы проверяем, что дальше. Так что проверяйте, о чем вы говорите. Надо говорить людям правду, а не врать», — сказал он.

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Военнослужащий спецподразделения &laquo;Ахмат&raquo; в Северодонецке

По словам Кадырова, здание управления Службы безопасности Украины в Северодонецке и прилегающая к нему территория «зачищены полностью». Он утверждает, что украинские войска «в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств», которые утилизируют саперы.

Глава Чечни 25 мая сообщил, что российские военные вошли в Лисичанск, а также «почти вошли» в Северодонецк. Два города находятся на разных берегах реки Северский Донец, они образуют Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, в которую также входят Рубежное, Кременная и другие населенные пункты.

Два дня спустя Кадыров заявил, что чеченские бойцы совместно с подразделениями ЛНР полностью блокировали украинских военных в Северодонецке, а на следующий день — что «город освобожден».

Теги
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