Кадыров сообщил о взятии Тошковки в ЛНР

О начале поэтапной зачистки поселка Кадыров рассказал на прошлой неделе. Он говорил, что чеченские подразделения «поливают свинцом» огневые позиции украинских сил

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные заняли населенный пункт Тошковка в ЛНР, находящийся на юго-востоке от Лисичанска, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка», — написал Кадыров.

Утром 20 июня об освобождении населенного пункта от украинских сил ТАСС сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

О поэтапной зачистке Тошковки глава Чечни сообщал 18 июня. «Ребята активно поливают свинцом огневые позиции осевших украинских националистов. Вследствие чего у противника не остается иного выбора, кроме как оставить занимаемую территорию», — написал тогда Кадыров.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

25 мая представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на видеозаписи сообщил, что силы республики находятся на территории поселка, а украинские военные, «уходя, продолжают уничтожать всю гражданскую инфраструктуру». Тогда он также отметил, что народная милиция выбила противника из Тошковки.

Ранее Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» и Народная милиция ЛНР заняли примыкающий к Северодонецку поселок Метелкино. Сам город также контролируют войска ЛНР, за исключением химкомбината «Азот». 14 июня чеченские подразделения взяли под контроль Камышеваху в ЛНР.