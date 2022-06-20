Кадыров сообщил о взятии Тошковки в ЛНР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 16:17
Путин поручил упростить ввоз лекартсв для фонда «Круг добра» Политика, 17:26
МИД Литвы объяснил ограничение транзита соблюдением санкций ЕС Политика, 17:22
Кудрин заявил об ухудшении условий для бизнеса в России из-за налогов Экономика, 17:20
Клубы РПЛ выступили против расширения лиги Спорт, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:14
Москвичам указали способ сэкономить во время отключения горячей воды Недвижимость, 17:06
Azur Air на лето сократит парк самолетов Бизнес, 17:03
Экс-игроку «Барсы» и «Анжи» дали «условку» за уклонение от уплаты налогов Спорт, 16:50
«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно и точка» под новым названием Бизнес, 16:49
«Упрощенная» Granta. Первое живое знакомство с автомобилем Авто, 16:48
«Столото» на ПМЭФ: как лотерейный бизнес справляется с текущими вызовами Пресс-релиз, 16:48
ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля Экономика, 16:40
Запрет Facebook и Instagram в России окончательно вступил в силу Технологии и медиа, 16:35
Акции «Яндекса» выросли после соглашения с владельцами облигаций о выкупе Инвестиции, 16:33

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров сообщил о взятии Тошковки в ЛНР

О начале поэтапной зачистки поселка Кадыров рассказал на прошлой неделе. Он говорил, что чеченские подразделения «поливают свинцом» огневые позиции украинских сил
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные заняли населенный пункт Тошковка в ЛНР, находящийся на юго-востоке от Лисичанска, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка», — написал Кадыров.

Утром 20 июня об освобождении населенного пункта от украинских сил ТАСС сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

О поэтапной зачистке Тошковки глава Чечни сообщал 18 июня. «Ребята активно поливают свинцом огневые позиции осевших украинских националистов. Вследствие чего у противника не остается иного выбора, кроме как оставить занимаемую территорию», — написал тогда Кадыров.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

25 мая представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на видеозаписи сообщил, что силы республики находятся на территории поселка, а украинские военные, «уходя, продолжают уничтожать всю гражданскую инфраструктуру». Тогда он также отметил, что народная милиция выбила противника из Тошковки.

Ранее Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» и Народная милиция ЛНР заняли примыкающий к Северодонецку поселок Метелкино. Сам город также контролируют войска ЛНР, за исключением химкомбината «Азот». 14 июня чеченские подразделения взяли под контроль Камышеваху в ЛНР.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Санкционный светофор: как запреты влияют на разные отрасли экономики
Исследования
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Рамзан Кадыров Украина ЛНР Луганская область

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии поселка Метелкино под Северодонецком
Политика
Минобороны сообщило о завершении взятия Святогорска в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter