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Военная операция на Украине ,  
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Посол сообщил о взятии под контроль силами ЛНР дороги на Лисичанск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, отрезав от снабжения 5–7 тыс. украинских боевиков, находящихся в городе, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.

Ранее он написал, что силы ЛНР и России разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении.

Северск находится под контролем сил Донецкой народной республики. Лисичанск и Северодонецк оставались последними неподконтрольными ЛНР крупными городами в границах Луганской области Украины. 25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск, а спустя три дня рассказал о взятии Северодонецка под полный контроль. Позднее он уточнил, что «на промзоне есть чуть-чуть, остались шайтаны».

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4 июня Минобороны России сообщило о критических потерях украинских сил под Северодонецком, некоторые подразделения потеряли до 90% личного состава. Тогда же в ведомстве рассказали, что украинская армия отступает в сторону Лисичанска. Мирошник в ночь на 6 июня написал, что в Лисичанске уничтожили по меньшей мере шесть мест скопления техники, а оставшиеся группы украинских военных «будут уничтожены уже в ближайшее время». Накануне Кадыров заявил, что в самое ближайшее время будет объявлено о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от украинских сил.


 

Теги
Лисичанск ЛНР Северск Военная операция на Украине

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