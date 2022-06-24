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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров сообщил о взятии двух городов в ЛНР

По словам главы Чечни, российские военные взяли контроль города Золотое и Горское. Кадыров утверждает, что военные не понесли потерь
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль город Горское в Луганской народной республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Также о его взятии сообщила Народная милиция ЛНР.

Горское расположен к югу от Лисичанска и Северодонецка.

«Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считаные часы. Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев (командир спецподразделения им. Ахмата Кадырова. — РБК) сообщает об освобождении населенного пункта Горское», — написал Кадыров.

Глава Чечни также пишет об «освобождении» города Золотое (расположен к югу от Горского) с использованием беспилотников. По его словам, потерь в российской армии не было.

Народная милиция ЛНР опубликовала в Telegram видео, на котором показано, как военный устанавливает российский флаг и флаг ЛНР у здании администрации Горского.

Video


Кадыров сообщил о «взятии противника в кольцо» у сел Золотое и Горское
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Об окружении городов Золотое и Горское российскими военными и Луганской милицией Кадыров сообщил 22 июня. «По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым закрыты все пути отступления», — написал он 23 июня. Тогда же российские части взяли поселки Катериновка и Малая Камышеваха, расположенные южнее Золотого и Горского. Кадыров утверждает, что у российских военнослужащих «есть хорошие результаты» на лисичанском направлении и в ближайшее время будет объявлено о взятии города в кольцо.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Рамзан Кадыров ЛНР Военная операция на Украине

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