Кадыров сообщил о взятии двух городов в ЛНР
Российские военные взяли под контроль город Горское в Луганской народной республике, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Также о его взятии сообщила Народная милиция ЛНР.
Горское расположен к югу от Лисичанска и Северодонецка.
«Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считаные часы. Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев (командир спецподразделения им. Ахмата Кадырова. — РБК) сообщает об освобождении населенного пункта Горское», — написал Кадыров.
Глава Чечни также пишет об «освобождении» города Золотое (расположен к югу от Горского) с использованием беспилотников. По его словам, потерь в российской армии не было.
Народная милиция ЛНР опубликовала в Telegram видео, на котором показано, как военный устанавливает российский флаг и флаг ЛНР у здании администрации Горского.
Об окружении городов Золотое и Горское российскими военными и Луганской милицией Кадыров сообщил 22 июня. «По имеющейся достоверной информации, противник взят в плотное кольцо между населенными пунктами Золотое и Горское, тем самым закрыты все пути отступления», — написал он 23 июня. Тогда же российские части взяли поселки Катериновка и Малая Камышеваха, расположенные южнее Золотого и Горского. Кадыров утверждает, что у российских военнослужащих «есть хорошие результаты» на лисичанском направлении и в ближайшее время будет объявлено о взятии города в кольцо.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.