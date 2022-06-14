Кадыров объявил о завершении освобождения Камышевахи в ЛНР

Теперь местные жители «могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации», написал он. О том, что российские военные полностью зачистили Камышеваху от украинских войск, Кадыров объявил 9 июня

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Чеченские подразделения завершили освобождение населенного пункта Камышеваха на территории Луганской народной республики (ЛНР), сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Завершился последний этап по освобождению Камышевахи от вооруженных националистических формирований. <...> Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации», — написал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

О том, что российские военные полностью зачистили Камышеваху от украинских войск, Кадыров объявил 9 июня. Он говорил, что украинские военные и наемники, которые присутствовали в этом районе, бежали, оставляя «дефицитные» западные вооружения. Ранее на той же неделе глава республики заявил, что чеченские подразделения начали «использовать новые тактические приемы» и перешли в «массированное наступление» на позиции украинских военных.

Камышеваха находится к северу от города Попасная, бои за этот поселок шли еще в середине апреля. О том, что российские войска и Народная милиция ЛНР полностью зачистили Попасную, Минобороны сообщило 10 мая, однако бои в этом районе идут до сих пор.