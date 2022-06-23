МИД предупредил о последствиях участия граждан США в боях на Украине

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Российский МИД требует от Вашингтона пресечь вербовку украинским посольством граждан США для участия в боевых действиях на Украине, — это противоречит дипломатическому статусу Штатов, а также грозит тяжелыми международными последствиями, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив — стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России», — говорится в опубликованном на сайте МИДа комментарии относительно этой ситуации.

Захарова указала, что по данным СМИ Штатов, готовность помочь Киеву выразили около 20 тыс. граждан США, а украинское посольство официально зарегистрировало более 6 тыс. заявок. Как утверждает Захарова, ссылаясь на отчет Погранично-таможенной службы США, среди отбывающих на Украину много тех, кто считает себя адептами «идеи превосходства белых» и собирается участвовать в боевых действиях на стороне оставшихся членов батальона «Азов» (Верховный суд России рассмотрит дело о признании его террористической организацией).

27 февраля, через три дня после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно сообщало об их уничтожении. По данным российского ведомства за 17 июня, на Украину приехали наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран, причем из прибывших 6956 в стране сейчас остается 3221 человек. Часть оттока иностранцев Минобороны назвало погибшими, часть — покинувшими Украину. По информации ведомства, больше всего наемников прибыло на Украину из Польши — 1831, Канады — 601 и США — 530.

В середине июня CNN сообщил о двух бывших военных из США, которые приехали на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева и пропали без вести недалеко от Харькова. По данным телеканала, речь шла о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне. The Telegraph писал, что мужчины попали в плен к российским военным во время боев в селе Избицкое в Харьковской области. Издание отмечало, что Дрюке и Хьюн считаются первыми американцами, которых взяли в плен россияне. Позднее в Telegram-каналах «Известий» и RT появились видео с двумя мужчинами, которые называли себя Дрюке и Хьюном.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что у ведомства есть информация о пропаже за последние недели третьего американца. CNN уточнял, что речь идет о ветеране морской пехоты Грейди Керпаси.

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После сообщений о пленных американцах президент США Джо Байден в очередной раз призвал граждан воздержаться от поездок на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дрюк и Хьюн были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины, угрожали жизням российских военных и должны понести ответственность за совершенные преступления. Отвечая на вопрос, ожидает ли судьба граждан США приговоренных к смерти судом ДНР британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, Песков заметил, что «не может ничего гарантировать, это зависит от расследования». В Белом доме его слова сочли ужасными.