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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп сообщил о третьем пропавшем на Украине американце

Появились сообщения о еще одном американце, пропавшем без вести, отправившись на Украину для участия в военных действиях, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге. Трансляция доступна на Youtube-канале Госдепа.

«Есть сообщения еще об одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о деталях этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей этого дела», — рассказал Прайс, добавив, что у Вашингтона «есть понимание», что пропавший отправился на Украину для участия в боевых действиях.

Представитель Госдепа уточнил, что этого человека идентифицировали как пропавшего без вести «в последние недели». Также он заявил, что ведомство находится в контакте с семьями двух других граждан США, которые, предположительно, попали в плен на Украине, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста. Вашингтон не имеет достоверных оснований полагать, что эти два гражданина попали в плен к российским военным, отметил Прайс, поэтому США не контактирует с Россией по этому вопросу.

Двое бывших американских военных пропали под Харьковом
Политика

Накануне телеканал Си-эн-эн сообщил о двух бывших военных США, которые приехали на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева в качестве добровольцев и без вести пропали недалеко от Харькова. По данным телеканала, речь шла о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, они оба приехали из Алабамы.

The Telegraph писала, что мужчины попали в плен к российским военным на прошлой неделе во время боев в селе Избицкое в Харьковской области. Газета указала, что Дрюке и Хьюн считаются первыми американцами, которых взяли в плен россияне.

27 февраля, через три дня после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

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9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Они смогут обжаловать приговор в течение месяца. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что не видит оснований для их помилования. Глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что Лондон делает все для освобождения осужденных.


 

Теги
Госдепартамент США пропавшие без вести Украина

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