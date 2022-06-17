Госдеп сообщил о третьем пропавшем на Украине американце
Появились сообщения о еще одном американце, пропавшем без вести, отправившись на Украину для участия в военных действиях, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге. Трансляция доступна на Youtube-канале Госдепа.
«Есть сообщения еще об одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о деталях этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей этого дела», — рассказал Прайс, добавив, что у Вашингтона «есть понимание», что пропавший отправился на Украину для участия в боевых действиях.
Представитель Госдепа уточнил, что этого человека идентифицировали как пропавшего без вести «в последние недели». Также он заявил, что ведомство находится в контакте с семьями двух других граждан США, которые, предположительно, попали в плен на Украине, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста. Вашингтон не имеет достоверных оснований полагать, что эти два гражданина попали в плен к российским военным, отметил Прайс, поэтому США не контактирует с Россией по этому вопросу.
Накануне телеканал Си-эн-эн сообщил о двух бывших военных США, которые приехали на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева в качестве добровольцев и без вести пропали недалеко от Харькова. По данным телеканала, речь шла о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, они оба приехали из Алабамы.
The Telegraph писала, что мужчины попали в плен к российским военным на прошлой неделе во время боев в селе Избицкое в Харьковской области. Газета указала, что Дрюке и Хьюн считаются первыми американцами, которых взяли в плен россияне.
27 февраля, через три дня после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении Киева привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.
9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Они смогут обжаловать приговор в течение месяца. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что не видит оснований для их помилования. Глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что Лондон делает все для освобождения осужденных.