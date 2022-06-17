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Военная операция на Украине ,  
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Байден после сообщений о пленных американцах призвал не ездить на Украину

Байден добавил, что местонахождение двух американских военных, которые, по данным американских и британских СМИ, были захвачены в плен в Харьковской области, неизвестно
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президента США Джо Байдена проинформировали о задержании американских военных на Украине. Об этом глава государства заявил журналистам, трансляцию вел C-SPAN.

«Меня проинформировали. Мы не знаем, где они. Я хочу вновь подчеркнуть, что американцам сейчас не следует ехать на Украину. Я повторю, что американцам не следует сейчас ехать на Украину», — сказал он.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

О захвате в плен американцев Александра Дрюке и Энди Хьюна 16 июня сообщил The Telegraph. По данным издания, они воевали на стороне украинской армии и были захвачены под Харьковом. Их семьи рассказали CNN, что связи с американцами не было около недели. По данным телеканала, Дрюке и Хьюн пропали во время боя у села Избицкое, поиски не дали результатов.

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Официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что у ведомства есть информация о пропаже третьего американца за последние недели. CNN со ссылкой на супругу военного сообщил, что речь идет о ветеране морской пехоты Грейди Керпаси.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова накануне заявила, что США пока не обращались в ведомство в связи с сообщениями о задержанных гражданах. «Мы всю информацию о судьбе задержанных наемниках или приговоренных к суду придаем гласности… Еще раз хочу сказать — перепроверю, есть ли какая-то дополнительная информация на этот счет», — сказала она.

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