Песков назвал плененных на Украине американцев «солдатами удачи»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Плененные на Украине американцы Александр Дрюк и Энди Хьюн являются «солдатами удачи», участвовавшими в нападениях на российских военных и совершавшими «преступления». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью NBC News.

«Они солдаты удачи и были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность за те преступления, которые совершили», — сказал он.

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