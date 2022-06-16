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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о готовности Запада «делать больно» своим гражданам

Лавров: Запад ради геополитических амбиций готов «делать больно» своим гражданам
Европа в ущерб своим гражданам «решает проблему» для США, которые объявили однополярное мироустройство и наращивают присутствие в европейском регионе, заявил Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Страны Запада ради своих геополитических амбиций готовы «делать больно» своим гражданам и заставляют другие государства действовать по такому же принципу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ в ходе ПМЭФ.

По его словам, сейчас Запад «решает проблему» для США, которые объявили себя «хозяином мира» и объявили однополярное мироустройство. Так, НАТО и ЕС позволяют Вашингтону наращивать свое присутствие в Европе, чтобы регион «не задумывался никогда об автономии».

«Для того, чтобы добиться этой стратегической цели, Запад, во-первых, готов делать больно своим гражданам ради геополитических амбиций, и, во-вторых, он заставляет всех остальных действовать по такому же принципу, прибегая к прямому шантажу, ультиматумам и всяким низкопробным шагам и методам», — подчеркнул российский министр.

Западные страны принимают меры, которые наносят ущерб им самим, в том числе речь идет о введении санкций, отметил Лавров. Глава МИД напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что следующий шаг по наращиванию санкций будет включать эмбарго на российский газ.

Лавров заявил о неготовности западных стран к «танго» с Россией
Политика
Сергей Лавров

«Насчет настроений в Европе, насчет требований не делать этого и избежать тех проблем, которые неизбежно возникнут, если прекратят покупать российский газ, всем хорошо известно. То есть вот этот лозунг, который Урсула фон дер Ляйен выдвигает, означает, что они готовы даже себе во вред наказывать Россию», — пояснил политик.

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Лавров заявил о неготовности западных стран к «танго» с Россией
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