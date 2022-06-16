Лавров заявил о готовности Запада «делать больно» своим гражданам

Европа в ущерб своим гражданам «решает проблему» для США, которые объявили однополярное мироустройство и наращивают присутствие в европейском регионе, заявил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Страны Запада ради своих геополитических амбиций готовы «делать больно» своим гражданам и заставляют другие государства действовать по такому же принципу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ в ходе ПМЭФ.

По его словам, сейчас Запад «решает проблему» для США, которые объявили себя «хозяином мира» и объявили однополярное мироустройство. Так, НАТО и ЕС позволяют Вашингтону наращивать свое присутствие в Европе, чтобы регион «не задумывался никогда об автономии».

«Для того, чтобы добиться этой стратегической цели, Запад, во-первых, готов делать больно своим гражданам ради геополитических амбиций, и, во-вторых, он заставляет всех остальных действовать по такому же принципу, прибегая к прямому шантажу, ультиматумам и всяким низкопробным шагам и методам», — подчеркнул российский министр.

Западные страны принимают меры, которые наносят ущерб им самим, в том числе речь идет о введении санкций, отметил Лавров. Глава МИД напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что следующий шаг по наращиванию санкций будет включать эмбарго на российский газ.

«Насчет настроений в Европе, насчет требований не делать этого и избежать тех проблем, которые неизбежно возникнут, если прекратят покупать российский газ, всем хорошо известно. То есть вот этот лозунг, который Урсула фон дер Ляйен выдвигает, означает, что они готовы даже себе во вред наказывать Россию», — пояснил политик.

Читайте на РБК Pro Pro Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Статьи Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции Pro x The Economist Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго Прогнозы Pro Изобретаем велосипед: как санкции осложнили создание цифровых продуктов Изобретаем велосипед: как санкции осложнили создание цифровых продуктов Статьи Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro Как принимать решения проще и быстрее — Quartz Как принимать решения проще и быстрее — Quartz Статьи Pro Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Статьи Pro Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Статьи

Материал дополняется