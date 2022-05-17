Верховный суд рассмотрит признание террористическим батальона «Азов»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 17:52
Патрушев счел Украину предлогом для «необъявленной войны» против России Политика, 17:45
В общежитии колонии № 4 в Пензе произошел пожар Общество, 17:40
В ЦСКА назвали домыслами информацию об отставке Березуцкого Спорт, 17:40
Суд приговорил к колонии чиновниц, которые отправили детей на Сямозеро Общество, 17:35
Промоутер заявил, что реванш Альвареса и Бивола обязательно состоится Спорт, 17:31
Как защитить онлайн-магазин от утечки персональных данных РБК и МегаФон, 17:25
Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке Бизнес, 17:20
РФС обсудил предложение РПЛ изменить ротацию клубов с первой лигой Спорт, 17:15
Euractiv сообщил о приближающемся пределе санкций ЕС против России Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:08
Верховный суд рассмотрит признание террористическим батальона «Азов» Политика, 17:07
Госдума одобрила закон о переносе сроков дачной амнистии Недвижимость, 17:06
Закон об ускоренном лишении лицензий УК прошел первое чтение Недвижимость, 17:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Верховный суд рассмотрит признание террористическим батальона «Азов»

Судебное заседание по признанию украинского полка террористическим пройдет 26 мая. Российские власти неоднократно называли батальон неонацистским объединением
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд рассмотрит дело о признании украинского националистического батальона «Азов» террористическим, сообщает пресс-служба Минюста. В 2015 году суд во Владимире признал граффити с эмблемой «Азова» экстремистским материалом, позднее его внесли в соответствующий список Минюста. Самого движения в списках экстремистских организаций нет.

«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Путин поручил подготовить базу о преступлениях «националистов» на Украине
Политика

Ранее 17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что комитетам нижней палаты поручили проработать запрет обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом. Накануне Минобороны сообщило, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе началась сдача в плен украинских военных и членов «Азова». По данным ведомства, за сутки сдались 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что украинские военные нужны Киеву живыми, работа по их возвращению на подконтрольную территорию ведется.

Власти России неоднократно указывали, что «Азов» является неонацистским объединением. Так, в начала мая глава МИД России Сергей Лавов, говоря об целях российской спецоперации, пояснял, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». Министр также отмечал, что ведущую роль в подготовке неонацистских подразделений на Украине играли США и Канада, они также хотели, чтобы боевики «Азова» вливались в регулярные Вооруженные силы Украины.

«Азов» сформировался в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года экс-глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Минюст Верховный суд Азов батальон Азов
Материалы по теме
Кадыров пообещал «карательные меры» при отказе националистов сдаться
Политика
Минобороны сообщило о 265 сдавшихся в плен на «Азовстали» за сутки
Политика
С «Азовстали» выехали 10 автобусов с украинскими военными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter