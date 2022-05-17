Верховный суд рассмотрит признание террористическим батальона «Азов»

Судебное заседание по признанию украинского полка террористическим пройдет 26 мая. Российские власти неоднократно называли батальон неонацистским объединением

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Верховный суд рассмотрит дело о признании украинского националистического батальона «Азов» террористическим, сообщает пресс-служба Минюста. В 2015 году суд во Владимире признал граффити с эмблемой «Азова» экстремистским материалом, позднее его внесли в соответствующий список Минюста. Самого движения в списках экстремистских организаций нет.

«Административное дело о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая в здании Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее 17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что комитетам нижней палаты поручили проработать запрет обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом. Накануне Минобороны сообщило, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе началась сдача в плен украинских военных и членов «Азова». По данным ведомства, за сутки сдались 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый. Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что украинские военные нужны Киеву живыми, работа по их возвращению на подконтрольную территорию ведется.

Власти России неоднократно указывали, что «Азов» является неонацистским объединением. Так, в начала мая глава МИД России Сергей Лавов, говоря об целях российской спецоперации, пояснял, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». Министр также отмечал, что ведущую роль в подготовке неонацистских подразделений на Украине играли США и Канада, они также хотели, чтобы боевики «Азова» вливались в регулярные Вооруженные силы Украины.

«Азов» сформировался в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года экс-глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.