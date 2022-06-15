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Военная операция на Украине ,  
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Двое бывших американских военных пропали под Харьковом

Двое бывших американских военнослужащих, которые приехали на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева в качестве добровольцев, без вести пропали недалеко от Харькова, сообщает CNN. Телеканал ссылается на членов их семей и сослуживцев.

Речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, они оба приехали из Алабамы.

По данным The Telegraph, мужчины попали в плен к российским военным, это произошло на прошлой неделе во время боев в селе Избицкое в Харьковской области. Газета пишет, что Дрюке и Хьюн считаются первыми американцами, которых взяли в плен россияне.

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Шон Пиннер, Саадун Брагим и Эйден Эсли

Официально данные о пленении американцев не подтверждены. В Госдепартаменте США заявили изданию, что видели эту информацию, следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. «Посольство США заверило меня, что они делают все возможное, чтобы найти его, и что они ищут его живым, а не мертвым», — сказала газете мать Дрюке.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Белый дом в курсе сообщений, но пока не может их подтвердить. «Если это правда, то мы сделаем все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой», — пообещал он.

27 февраля, вскоре после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

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9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Осужденные смогут обжаловать приговор в течение месяца. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что не видит оснований для их помилования. Глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что Лондон делает все для освобождения своих граждан.

Теги
плен Харьков Военная операция на Украине США

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