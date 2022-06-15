Двое бывших американских военных пропали под Харьковом

Двое бывших американских военнослужащих, которые приехали на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева в качестве добровольцев, без вести пропали недалеко от Харькова, сообщает CNN. Телеканал ссылается на членов их семей и сослуживцев.

Речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, они оба приехали из Алабамы.

По данным The Telegraph, мужчины попали в плен к российским военным, это произошло на прошлой неделе во время боев в селе Избицкое в Харьковской области. Газета пишет, что Дрюке и Хьюн считаются первыми американцами, которых взяли в плен россияне.

Официально данные о пленении американцев не подтверждены. В Госдепартаменте США заявили изданию, что видели эту информацию, следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями. «Посольство США заверило меня, что они делают все возможное, чтобы найти его, и что они ищут его живым, а не мертвым», — сказала газете мать Дрюке.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Белый дом в курсе сообщений, но пока не может их подтвердить. «Если это правда, то мы сделаем все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой», — пообещал он.

27 февраля, вскоре после начала российской военной операции, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины. Российское Минобороны называет иностранных добровольцев наемниками, ведомство неоднократно отчитывалось об их уничтожении.

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9 июня суд Донецкой народной республики приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Осужденные смогут обжаловать приговор в течение месяца. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что не видит оснований для их помилования. Глава британского МИДа Лиз Трасс заявила, что Лондон делает все для освобождения своих граждан.