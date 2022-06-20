Подросток погиб после стрельбы на фестивале в Вашингтоне
Подросток в возрасте 15 лет погиб в стрельбе на северо-западе Вашингтона, сообщил начальник полиции округа Роберт Дж. Конти на пресс-конференции. Трансляция шла в Twitter.
По его словам, неизвестный открыл огонь в толпе после несанкционированного фестиваля уличной музыки Moechella. Мероприятие посвящено сохранению музыкального жанра Go-go, сохранение которого приобрело новое значение для чернокожих жителей округа во время движения за права чернокожих Black Lives Matter, писалa Washington Citypaper.
Помимо подростка, в стрельбе пострадали еще три человека, в том числе офицер управления полиции, который был ранен в ногу. Они доставлены в больницу.
Случаи стрельбы в США участились весной этого года. Вооруженные люди открывали огонь в метро, супермаркетах, школах, больницах, ресторанах, церквях, на заводах, фестивалях и домашних вечеринках. Только за последний месяц произошло порядка 10 случаев стрельбы в разных штатах.
В начале июня американский президент Джо Байден предложил конгрессу ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия. Он предложил запретить продажу штурмового оружия и магазинов с большим количеством патронов обычным гражданам, либо поднять возраст для покупки оружия с 18 до 21 года. Президент указал на «серьезный кризис психического здоровья» в стране.
В середине июня сенаторы США предложили проводить более жесткие проверки для покупателей оружия младше 21 года. Они также одобрили инициативы по финансированию ресурсов для поддержания психического здоровья и повышения безопасности в школах.