Двое человек погибли при стрельбе в церкви в Алабаме

В епископальной церкви Святого Стефана в городе Веставия-Хиллз, Алабама, произошла стрельба, двое человек погибли, один госпитализирован, нападавший задержан, сообщает телеканал WBRC со ссылкой на полицию.

По данным полицейских, стрелок был один, о его мотивах не сообщалось. Нападавший зашел в церковь во время собрания и открыл огонь, сообщения о стрельбе поступили в полицию в 18:22 16 июня по местному времени (02:22 17 июня мск).

Телеканал Си-эн-эн со ссылкой на капитана полиции Шейна Уэра добавил, что личность преступника не установлена. Полицейский также рассказал, что пострадавшего госпитализировали с «неизвестной травмой». Fox News уточняет, что один человек погиб на месте, а второй скончался от полученных травм в больнице.

Неделей ранее при стрельбе на заводе Columbia Machine, который производит оборудование для производства бетонных изделий, в Смитсбурге, Мэриленд, погибли трое человек. Телеканал NBC сообщал, что подозреваемый был ранен при перестрелке с полицейскими и госпитализирован. Сотрудник полиции получил легкие ранения, уточнил телеканал.

