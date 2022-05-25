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Число погибших при стрельбе техасской школе увеличилось до 21

При стрельбе в начальной школе в Увальде штата Техас погибли 18 детей и трое взрослых. Об этом сообщил в интервью телеканалу CNN сенатор Роланд Гутьеррес.

Стрелок перед посещением школы выстрелил в свою бабушку, она жива, но находится в критическом состоянии, добавил сенатор.

В Техасе 14 детей и учитель погибли при стрельбе в начальной школе
Общество
Фото:Dario Lopez-Mills / AP

Стрельба в школе произошла утром 24 мая. Первые сообщения о событиях в образовательном учреждении поступили в 11:43 по местному времени (19:43 мск), сообщал Fox News. По даннымм AP, cтрелок забаррикадировался в школе, чтобы его задержать пришлось заблокировать школу, а учеников и персонал эвакуировать.

Губернатор Грег Эбботт ранее сообщал, что в результате нападения погибли 14 детей, еще несколько человек госпитализировали с ранениями. Нападавшим оказался был 18-летний мужчина, по данным властей, до нападения он выстрелил в свою бабушку. В результате задержания сотрудниками полиции стрелок погиб.

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Теги
массовая стрельба США стрельба в школе Техас
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В Техасе 14 детей и учитель погибли при стрельбе в начальной школе
Общество
В Техасе произошла стрельба в начальной школе
Общество
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