Байден предложил запретить продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден в обращении к американцам призвал конгресс ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране. Его слова приводит CNN.

В частности, он предложил запретить продажу штурмового оружия и магазинов для большого количества патронов обычным гражданам. «Почему обычные граждане должны иметь возможность покупать штурмовое оружие с магазинами на 30 патронов, которое позволяет стрелкам выпускать сотни пуль за считанные минуты?» — поинтересовался он.

Если запрет невозможен, необходимо поднять возраст, с которого можно покупать оружие, с 18 лет до 21 года, добавил американский лидер.

Байден указал на «серьезный кризис психического здоровья» в стране. «Мы должны что-то с этим делать», — призвал он. В частности, принять меры, чтобы уберечь детей от вреда, причиняемого социальными сетями.

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