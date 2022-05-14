В супермаркете в американском Буффало произошла стрельба

Неизвестный открыл стрельбу в супермаркете Top Markets на Джефферсон авеню в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Об этом сообщил глава исполнительной власти округа Эри (входит в Нью-Йорк) Марк Полонкарц в Twitter.

По предварительным данным, два человека найдены мертвыми около магазина, сообщает BNO News. Ранены как минимум девять человек, несколько из них получили ранения в голову.

Подозреваемый в стрельбе задержан, сообщила городская полиция в Twitter.

«Стрелок транслировал свое нападение на Twitch и опубликовал экстремистский манифест. В документе он назвал себя 18-летним мужчиной и назвал себя сторонником превосходства белой расы, расистом и антисемитом», — сообщило BNO.

Это не первый случай массовой стрельбы в США этой весной. В апреле 62-летний американец открыл стрельбу на станции «36-я улица» в метро Нью-Йорка. Пострадали 23 человека. Случаи стрельбы фиксировали в торговом центре Columbia в штате Южная Каролина, во время домашней вечеринки более чем с 200 гостями в штате Пенсильвания, а также во время пасхальной вечеринки в ресторане в округе Хэмптон города Фурман в Южной Каролине.

23 апреля неизвестный устроил стрельбу на северо-западе Вашингтон около Школы права Говардского университета, в квартале с многочисленными посольствами. Пострадали двое мужчин и несовершеннолетняя девушка.

