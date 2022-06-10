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Три человека погибли при стрельбе на заводе в Мэриленде в США

В американском штате Мэриленд в городе Смитсбург неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли три человека, передает Fox News со ссылкой на полицию.

По данным полицейских, стрельба произошла на предприятии Columbia Machine, которое производит оборудование для производства бетонных изделий, в районе квартала Байкл-роуд.

Как сообщили NBC в полиции, подозреваемый был ранен при перестрелке с полицейский и госпитализирован. Сотрудник полиции получил легкие ранения, уточнил телеканал.

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7 июня стрельба произошла в супермаркете в Германии. Как рассказал немецкому изданию HNA очевидец, стрельба произошла в супермаркете Aldi на Вираштрассе в городе Швальмштадт. На месте происшествия нашли двух убитых людей. По данным полиции, сначала мужчина преследовал женщину, она позвала на помощь. Тогда он выстрелил в женщину, а затем направил пистолет на себя.

Теги
США Мэриленд стрельба
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