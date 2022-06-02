Четыре человека погибли при стрельбе в больнице Оклахомы

В американском городе Талса (штат Оклахома) произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека и сам стрелявший, передает New York Times со ссылкой на полицию.

Как сообщила полиция телеканалу FoxNews, стрельба произошла в больнице Святого Франциска в корпусе на втором этаже. Кроме того, еще несколько людей пострадали, однако полиция пока не называет их точное количество.

Капитан полиции Талсы Ричард Меленберг рассказал ABC, что один человек умер после того, как покинул место происшествия, пытаясь получить медицинскую помощь.

Полиция перекрыла дороги в районе больницы Святого Франциска на 61-й улице и Йельского университета.

По словам начальника полиции Талсы Джонатана Брукса, стрелявшему было от 35 до 40 лет, он был вооружен винтовкой и пистолетом, пишет Reuters. Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден предложил помощь государственным и местным городским чиновникам.

29 мая агентство Associated Press сообщило, что на уличном фестивале около города Тафт в штате Оклахома произошла стрельба. Всего на фестивале, посвященном Дню поминовения, присутствовали порядка 1,5 тыс. человек. Первые выстрелы прозвучали после полуночи. Как рассказали агентству очевидцы, они слышали ссору неподалеку от места, где началась стрельба. Подозреваемого арестовали, им оказался 26-летний Скайлер Бакнер. Он застрелил 39-летнюю чернокожую женщину, а также ранил семерых человек.