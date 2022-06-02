Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 63,66 (+0,92) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 61,47 (-0,13) Инвестиции, 01 июн, 16:33
Кремль назвал срок проведения «прямой линии» с Путиным Политика, 03:32
Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО Политика, 03:10
«Единая Россия» обсудит идею Путина о возвращении звания «Мать-героиня» Политика, 02:30
Четыре человека погибли при стрельбе в больнице Оклахомы Общество, 02:22
Молдавия сообщила о почти прерванном политическом диалоге с Россией Политика, 02:14
Президент Туниса уволил 57 судей за взятки и защиту виновных в терроризме Общество, 01:59
Большинство датчан проголосовало за присоединение к оборонной политике ЕС Политика, 01:23
Reuters узнал о планах США продать Украине беспилотники Gray Eagle Политика, 01:06
США сняли введенные при Трампе ограничения на полеты на Кубу Политика, 01:01
Байден заявил, что не может «по щелчку» снизить цены на бензин и продукты Политика, 00:18
Белый дом подтвердил проведение «киберопераций» против России Политика, 00:16
Чем опасен запрет на страхование танкеров с российской нефтью Экономика, 00:00
ООН изменила название Турции по просьбе главы турецкого МИДа Политика, 01 июн, 23:58
Аршавин выступил против лимита на легионеров в РПЛ Спорт, 01 июн, 23:52
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Четыре человека погибли при стрельбе в больнице Оклахомы

В американском городе Талса (штат Оклахома) произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека и сам стрелявший, передает New York Times со ссылкой на полицию.

Как сообщила полиция телеканалу FoxNews, стрельба произошла в больнице Святого Франциска в корпусе на втором этаже. Кроме того, еще несколько людей пострадали, однако полиция пока не называет их точное количество.

Капитан полиции Талсы Ричард Меленберг рассказал ABC, что один человек умер после того, как покинул место происшествия, пытаясь получить медицинскую помощь.

Полиция перекрыла дороги в районе больницы Святого Франциска на 61-й улице и Йельского университета.

По словам начальника полиции Талсы Джонатана Брукса, стрелявшему было от 35 до 40 лет, он был вооружен винтовкой и пистолетом, пишет Reuters. Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден предложил помощь государственным и местным городским чиновникам.

В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе
Общество
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

29 мая агентство Associated Press сообщило, что на уличном фестивале около города Тафт в штате Оклахома произошла стрельба. Всего на фестивале, посвященном Дню поминовения, присутствовали порядка 1,5 тыс. человек. Первые выстрелы прозвучали после полуночи. Как рассказали агентству очевидцы, они слышали ссору неподалеку от места, где началась стрельба. Подозреваемого арестовали, им оказался 26-летний Скайлер Бакнер. Он застрелил 39-летнюю чернокожую женщину, а также ранил семерых человек.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения
Статьи
Pro
Фото: Omar Marques / Getty Images Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России
Статьи
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции

Теги
стрельба США Оклахома
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
AP сообщило об одном погибшем при стрельбе на фестивале в США
Общество
В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе
Общество
Байден призвал противостоять оружейному лобби США после стрельбы в школе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter