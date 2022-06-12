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Сенаторы США достигли договоренности об ужесточении контроля за оружием

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий США согласовали основные меры, направленные на снижение случаев насилия с применением огнестрельного оружия
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские сенаторы достигли двухпартийной договоренности об основных положениях законопроекта об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в США, передает The New York Times.

Согласно сообщению, группа из десяти демократов и десяти республиканцев одобрила предложения, направленные на финансирование ресурсов для охраны психического здоровья; повышение безопасности в школах; выделение грантов для штатов на реализацию так называемого закона «о красных флагах», которые позволяют конфисковать оружие у людей, которые могут представлять потенциальную опасность.

Сенаторы также предлагают проводить более жесткие проверки в случае, если покупателем оружия является человек в возрасте до 21 года.

«Сегодня мы объявляем о здравом двухпартийном предложении по защите американских детей, обеспечению безопасности наших школ и снижению угрозы насилия по всей нашей стране», — говорится в совместном заявлении 20 сенаторов.

Байден предложил запретить продажу штурмового оружия
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Фото:John Moore / Getty Images

Они подчеркнули, что сейчас американские семьи напуганы, и их долг — помочь восстановить их чувство безопасности и защищенности в обществе.

Теперь группа сенаторов должна доработать проект закона и заручиться достаточной поддержкой в обеих палатах, чтобы закон был принят, отмечает газета.

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В начале июня президент США Джо Байден призвал конгресс ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране. Он предложил запретить продажу штурмового оружия и магазинов для большого количества патронов обычным гражданам.

В случае если запрет невозможен, по его мнению, необходимо поднять возраст, с которого можно покупать оружие, с 18 лет до 21 года. Байден также указал на «серьезный кризис психического здоровья» в США.

24 мая произошла стрельба в школе в Ювалде, штат Техас. Огонь открыл 18-летний бывший ученик Сальвадор Рамос. При себе у него были пистолет и полуавтоматическая винтовка. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, сам стрелок погиб во время задержания.

После этого президент США заявил об усталости от бездействия в вопросе ужесточения оружейного законодательства и призвал противостоять оружейному лобби. Он напомнил, что с 2012 года в стране произошло более 900 случаев массовой стрельбы.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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