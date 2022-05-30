AP сообщило об одном погибшем при стрельбе на фестивале в США

Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате стрельбы на фестивале под открытым небом около города Тафт в штате Оклахома в США, сообщает Associated Press со ссылкой на бюро расследований и очевидцев.

Фестиваль, на котором началась стрельба, был посвящен Дню поминовения, на мероприятии присутствовало порядка 1,5 тыс. человек. При этом в самом городе насчитывается несколько сотен жителей.

Свидетели рассказали Associated Press, что слышали ссору неподалеку от места, где началась стрельба. Первые выстрелы прозвучали после полуночи 29 мая (около 8:00 мск).

Позднее бюро расследований штата сообщило в Twitter, что подозреваемого удалось задержать, им оказался 26-летний Скайлер Бакнер. Мужчину арестовали. Следователи уточнили, что он застрелил 39-летнюю чернокожую женщину, и подтвердили данные о семерых раненых. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

Ранее, 24 мая, стрельба произошла начальной школе в американском городе Ювалде, где 18-летний бывший ученик школы Сальвадор Рамос напал на учителей и детей. Он был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой. Рамос застрелил 19 детей и двоих взрослых и погиб при задержании.

Читайте на РБК Pro Pro Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow Как мы открыли юрлицо в Венгрии — опыт маркетплейса Flowwow Кейсы Pro Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Статьи Pro Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе Статьи Pro Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию Инструкции Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу Telegram все ближе к мечте о супераппе. Чего еще в нем не хватает бизнесу Прогнозы

Он вошел в школу около 11:33 по местному времени (19:33 мск). После этого, в 12:03 (20:03 мск), в экстренные службы позвонила девочка и попросила прислать на место полицию. До 12:51 (20:51 мск), когда в класс ворвались силовики и застрелили нападавшего, в экстренные службы поступило по меньшей мере восемь звонков, передавало Reuters.

После произошедшего директор Техасского департамента общественной безопасности, полковник Стивен Маккроу заявил, что начальник отдела полиции, который руководил полицейскими, посчитал, что Рамос забаррикадировался внутри здания и что детям больше ничто не угрожает. По этой причине он решил дать полицейским время, чтобы те подготовились к штурму. Маккроу добавил, что считает это решение «неправильным». Проверку по факту произошедшего начал Минюст США.