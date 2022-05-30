AP сообщило об одном погибшем при стрельбе на фестивале в США
Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате стрельбы на фестивале под открытым небом около города Тафт в штате Оклахома в США, сообщает Associated Press со ссылкой на бюро расследований и очевидцев.
Фестиваль, на котором началась стрельба, был посвящен Дню поминовения, на мероприятии присутствовало порядка 1,5 тыс. человек. При этом в самом городе насчитывается несколько сотен жителей.
Свидетели рассказали Associated Press, что слышали ссору неподалеку от места, где началась стрельба. Первые выстрелы прозвучали после полуночи 29 мая (около 8:00 мск).
Позднее бюро расследований штата сообщило в Twitter, что подозреваемого удалось задержать, им оказался 26-летний Скайлер Бакнер. Мужчину арестовали. Следователи уточнили, что он застрелил 39-летнюю чернокожую женщину, и подтвердили данные о семерых раненых. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.
Ранее, 24 мая, стрельба произошла начальной школе в американском городе Ювалде, где 18-летний бывший ученик школы Сальвадор Рамос напал на учителей и детей. Он был вооружен пистолетом и полуавтоматической винтовкой. Рамос застрелил 19 детей и двоих взрослых и погиб при задержании.
Он вошел в школу около 11:33 по местному времени (19:33 мск). После этого, в 12:03 (20:03 мск), в экстренные службы позвонила девочка и попросила прислать на место полицию. До 12:51 (20:51 мск), когда в класс ворвались силовики и застрелили нападавшего, в экстренные службы поступило по меньшей мере восемь звонков, передавало Reuters.
После произошедшего директор Техасского департамента общественной безопасности, полковник Стивен Маккроу заявил, что начальник отдела полиции, который руководил полицейскими, посчитал, что Рамос забаррикадировался внутри здания и что детям больше ничто не угрожает. По этой причине он решил дать полицейским время, чтобы те подготовились к штурму. Маккроу добавил, что считает это решение «неправильным». Проверку по факту произошедшего начал Минюст США.