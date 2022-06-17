Посол России в США Антонов отверг обвинения в краже украинского зерна

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Москва категорически отвергает необоснованные обвинения в краже украинского зерна, заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала National Interest. Он напомнил, что пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик 7 июня указал, что доказательств таких преступлений нет.

Антонов заявил, что Россия не пытается препятствовать украинскому экспорту продовольствия, а выход из черноморских портов блокируется Киевом. Также, по словам дипломата, обвинения в обострении ситуации на продовольственном рынке и противодействии ее нормализации — попытка ответственных сторон переложить ответственность на Россию. Он отметил, что 20 млн т зерна, скопившихся в украинских портах, составляют менее 1% от общего объема мирового продовольственного рынка, поэтому задержку с его экспортом вряд ли можно считать «катастрофическим» развитием общей ситуации.

Среди факторов, негативно сказавшихся на обстановке с продовольственной безопасностью, Антонов перечислил пандемию коронавируса, недостаток инвестиций в реальный сектор, санкции и новые торговые ограничения, а также «ошибки и просчеты», которые западные страны допускали в своей экономической и энергетической политике. Кроме того, он считает, что ситуация осложняется ускорением перехода к возобновляемым источникам энергии без учета социально-экономических особенностей стран и регионов — попытки быстро перейти к «зеленой» энергетике привели к росту стоимости сельскохозяйственной продукции, а также ресурсоемких минеральных удобрений.

В начале мая в ООН заявили о блокировке 4,5 млн т зерна в портах Украины, позднее президент США Джо Байден сообщил о 20 млн т в украинских хранилищах. Россия, Украина и Турция при содействии ООН обсуждают пути его вывоза. В организации указывали, что от поставок зерновых из России и с Украины зависят более 50 стран, однако застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота на международном рынке.

Российские власти неоднократно говорили, что российская сторона вывозу зерна не препятствует. Как пояснял президент России Владимир Путин, есть несколько путей вывоза пшеницы, в том числе через подконтрольные Украине порты, однако для этого украинские военные должны разминировать подходы к ним. Россия, со своей стороны, гарантирует мирный проход кораблей в международные воды. Киев просит для вывоза зерна гарантии третьих стран.