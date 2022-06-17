Песков отказался считать ситуацию с ценами и зерном ответом России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал ситуацию с ценами на продукты, поставками зерна и удобрений с ошибками Запада.

Он подчеркнул, что «это никакой не ответ России».

«Это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет», — сказал Песков.

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