Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 64,57 (-0,3) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 60,96 (-0,15) Инвестиции, 16:06
ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц Финансы, 20:37
В ООН не подтвердили обвинения в адрес России в краже украинского зерна Экономика, 20:32
Агент сообщил о срыве трансфера Головина в один из богатейших клубов АПЛ Спорт, 20:21
ЦБ представил план по запуску торгов ПИФ с заблокированными активами Инвестиции, 20:15
ЕС обяжет производителей выпускать устройства с единым разъемом зарядки Технологии и медиа, 20:11
Зеленский увидел усталость Запада от последствий санкций против России Политика, 20:04
Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП Партнерский проект, 19:57
Из S7 Space уволили несколько десятков человек Политика, 19:51
Илон Маск допустил IPO Starlink «через три-четыре года» Инвестиции, 19:42
Пластинка 1994 года возглавила топ лучших хип-хоп-альбомов всех времен Стиль, 19:42
Синод РПЦ назвал решения УПЦ угрозой раскола Политика, 19:40
В США запретили американцам покупку российских бумаг на вторичном рынке Инвестиции, 19:38
Правительство Украины поддержало легализацию медицинского каннабиса Политика, 19:29
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 19:28
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Экономика ,  
0 

В ООН не подтвердили обвинения в адрес России в краже украинского зерна

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

У ООН нет данных, которые бы подтверждали заявления Киева о том, что Россия  экспортирует украинское зерно, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Представители ООН видели сообщения об этом в СМИ и обсуждали вопрос с коллегами из Всемирной продовольственной программы (World Food Programm), сообщил Дюжаррик. «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — добавил он.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН выступает за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру.

NYT узнала о письме США 14 странам о продаже украинского зерна
Политика
Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла около полумилиона тонн зерна с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В краже зерна российскую сторону обвинял и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Накануне The New York Times сообщила, что в середине мая США направили 14 странам (преимущественно африканским) предупреждение, что российские суда пытались продать «украденное украинское зерно». В письме американская администрация указала названия трех грузовых судов, предположительно покинувших черноморские порты с зерном на борту. Представители нескольких стран сообщили газете, что Вашингтон просил их не допустить покупки незаконно полученного украинского зерна.

Материал дополняется. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Теги
ООН зерно Украина
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter