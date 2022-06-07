В ООН не подтвердили обвинения в адрес России в краже украинского зерна

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У ООН нет данных, которые бы подтверждали заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно, заявил на брифинге представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Представители ООН видели сообщения об этом в СМИ и обсуждали вопрос с коллегами из Всемирной продовольственной программы (World Food Programm), сообщил Дюжаррик. «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — добавил он.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН выступает за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру.

30 мая замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывезла около полумилиона тонн зерна с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В краже зерна российскую сторону обвинял и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Накануне The New York Times сообщила, что в середине мая США направили 14 странам (преимущественно африканским) предупреждение, что российские суда пытались продать «украденное украинское зерно». В письме американская администрация указала названия трех грузовых судов, предположительно покинувших черноморские порты с зерном на борту. Представители нескольких стран сообщили газете, что Вашингтон просил их не допустить покупки незаконно полученного украинского зерна.

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