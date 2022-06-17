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Политика ,  
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Песков заверил, что Россия не является угрозой для Финляндии и Прибалтики

Солдат финской армии во время учений в 2022 году
Солдат финской армии во время учений в 2022 году (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Для стран Балтии и Финляндии, которая подала заявку на членство в НАТО, Россия не представляет угрозы, заявил в интервью телеканалу Си-эн-эн пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы уверены, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ безопасности европейского континента. Напротив, это принесет дополнительную напряженность», — добавил он.

Телеканал отмечает, что Финляндия объявила о намерении вступить в НАТО после десятилетий отказа от этого на фоне российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля.

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Йенс&nbsp;Столтенберг и&nbsp;Саули Ниинистё

Финляндия совместно с Швецией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая. Одобрить их должны все страны-члены, однако Турция выступила против присоединения этих североевропейских стран к блоку. Анкара объяснила свое решение тем, что эти страны давали убежище участникам организаций, признанных в Турции террористическими, в частности, Рабочей партии Курдистана (РПК) и не выдавали их по запросу турецкой стороны. Помимо этого, Швеция и Финляндия вводили против республики санкции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на поддержку вступления стран в альянс, заверил, что союзники при рассмотрении заявок Хельсинки и Стокгольма будут учитывать озабоченности всех сторон, в том числе и Анкары. Он назвал опасения Турции законными и выразил уверенность в том, что их удастся преодолеть «в разумные сроки».

В Кремле сочли угрозой заявку Финляндии на вступление в НАТО. При этом президент Владимир Путин говорил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, а их вступление в блок не создаст непосредственной угрозы. Тем не менее, он отметил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территории этого региона вызовет ответную реакцию Москвы. 

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В Финляндии заявили, что готовы к ответу России и не боятся угроз. В июне МВД страны сообщило о планах поставить дополнительные заграждения на границе с Россией. Соответствующие поправки в законодательство предлагалось внести, чтобы повысить готовность к «различным угрозам безопасности границ».

Теги
Дмитрий Песков Финляндия Балтия Швеция угроза НАТО

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