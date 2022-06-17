Песков заверил, что Россия не является угрозой для Финляндии и Прибалтики

Солдат финской армии во время учений в 2022 году (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Для стран Балтии и Финляндии, которая подала заявку на членство в НАТО, Россия не представляет угрозы, заявил в интервью телеканалу Си-эн-эн пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы уверены, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ безопасности европейского континента. Напротив, это принесет дополнительную напряженность», — добавил он.

Телеканал отмечает, что Финляндия объявила о намерении вступить в НАТО после десятилетий отказа от этого на фоне российской военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля.

Финляндия совместно с Швецией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая. Одобрить их должны все страны-члены, однако Турция выступила против присоединения этих североевропейских стран к блоку. Анкара объяснила свое решение тем, что эти страны давали убежище участникам организаций, признанных в Турции террористическими, в частности, Рабочей партии Курдистана (РПК) и не выдавали их по запросу турецкой стороны. Помимо этого, Швеция и Финляндия вводили против республики санкции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на поддержку вступления стран в альянс, заверил, что союзники при рассмотрении заявок Хельсинки и Стокгольма будут учитывать озабоченности всех сторон, в том числе и Анкары. Он назвал опасения Турции законными и выразил уверенность в том, что их удастся преодолеть «в разумные сроки».

В Кремле сочли угрозой заявку Финляндии на вступление в НАТО. При этом президент Владимир Путин говорил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, а их вступление в блок не создаст непосредственной угрозы. Тем не менее, он отметил, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территории этого региона вызовет ответную реакцию Москвы.

Читайте на РБК Pro Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Статьи Pro Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом Кейсы Pro Изобретаем велосипед: как санкции осложнили создание цифровых продуктов Изобретаем велосипед: как санкции осложнили создание цифровых продуктов Статьи Pro Ежовые китайские рукавицы: почему чиновники мешают IPO «дочек» Xiaomi Ежовые китайские рукавицы: почему чиновники мешают IPO «дочек» Xiaomi Статьи Pro Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Прогнозы Pro Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Статьи Pro Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Инструкции

В Финляндии заявили, что готовы к ответу России и не боятся угроз. В июне МВД страны сообщило о планах поставить дополнительные заграждения на границе с Россией. Соответствующие поправки в законодательство предлагалось внести, чтобы повысить готовность к «различным угрозам безопасности границ».