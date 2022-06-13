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Столтенберга удивила позиция Турции по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО счел законными опасения Турции по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Переговоры с Турцией продолжатся для того, чтобы найти «общий путь вперед», заверил он
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: NATO / Getty Images)

У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не было оснований полагать, что Турция займет жесткую позицию, когда он обещал Финляндии и Швеции быстрое вступление в альянс. Об этом он рассказал в интервью The Financial Times.

«У нас не было причин полагать, что возникнут какие-либо проблемы. Опасения Турции не новы. Турция — важный союзник, и когда союзник поднимает вопросы безопасности, мы должны их решать», — подчеркнул Столтенберг.

Он назвал законными опасения Турции по поводу терроризма. По его словам, ни один союзник по НАТО не пострадал от терроризма в таком масштабе, как Анкара. Столтенберг заверил, что переговоры с Турцией продолжатся для того, чтобы найти «общий путь вперед».

При этом генсек НАТО выразил уверенность, что все еще возможно преодолеть «законные» опасения Анкары «в разумные сроки». «Моя цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами [альянса] как можно скорее», — заключил он.

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Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Одобрить их должны все страны-члены, однако Турция выступила против присоединения этих североевропейских стран к блоку.

Анкара объяснила свое решение тем, что эти страны давали убежище участникам организаций, признанных в Турции террористическими, — например, Рабочей партии Курдистана (РПК) — и не выдавали их по запросу турецкой стороны. Помимо этого, Швеция и Финляндия вводили против республики санкции.

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Генсек НАТО заверил, что союзники при рассмотрении заявок Хельсинки и Стокгольма будут учитывать озабоченности всех сторон, в том числе и Анкары.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 21 мая заявила, что Стокгольм «приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом» и поддерживает включение РПК в список террористов. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто говорил о готовности гарантировать Анкаре, что связи с РПК будут более тщательно отслеживаться, но подчеркнул, что Хельсинки не может выдать связанных с партией людей без правосудия.

Президент России Владимир Путин говорил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст непосредственной угрозы для Москвы, но в случае расширения военной инфраструктуры альянса российская сторона предпримет ответные действия.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
НАТО Турция Йенс Столтенберг Финляндия Швеция
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