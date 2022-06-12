Финляндия исключила членство в НАТО без Швеции

Обе страны подали заявки на вступление в альянс 18 мая. Против их членства выступает Турция. Россия заявила, что расширение НАТО в регионе не создает «угрозы», но ответные меры будут приняты

Йенс Столтенберг и Саули Ниинистё (Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters)

Финляндия не присоединится к Североатлантическому альянсу без Швеции, заявил финский президент Саули Ниинистё во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим с визитом в Финляндию. 13 июня Столтенберг посетит Швецию.

«Я говорю, что шведское дело — наше. Это означает, что мы будем идти вперед рука об руку», — сказал Ниинистё (цитата по NRK).

Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в альянс 18 мая. Одобрить их членство в НАТО должны все страны-члены, однако Турция выступила против присоединения этих североевропейских стран к блоку. Анкара недовольна тем, что они давали убежище участникам организаций, признанных в Турции террористическими — например, Рабочей партии Курдистана — и не выдавали их по запросу турецкой стороны. Кроме того, Швеция и Финляндия вводили против республики санкции.

Столтенберг на пресс-конференции подчеркнул, что союзники при рассмотрении заявок Хельсинки и Стокгольма будут учитывать озабоченности всех сторон, в том числе и Анкары. «Поэтому я остаюсь в тесном контакте с вами, Саули, и вашими коллегами, со Швецией и с нашим союзником Турцией по этому вопросу. Мои сотрудники также находятся в тесном диалоге с официальными лицами из всех трех стран, чтобы решить законные турецкие проблемы и продвинуться вперед по вашему вступлению в наш альянс», — сказал он финскому лидеру.

Швеция и Финляндия, ранее придерживавшиеся политики военного нейтралитета, решили стать членами альянса на фоне потенциальной «российской угрозы». Обе страны планируют вступить в НАТО с условием, что на их территории не будут размещать военные базы и ядерное оружие.

За быстрое присоединение двух государств к альянсу выступил президент США Джо Байден. Он поддержал усилия Столтенберга в решении данного вопроса, но подчеркнул, что необходимо учитывать интересы по безопасности всех союзников. Французский лидер Эмманюэль Макрон, комментируя возражения Турции, заявил, что ей следует «уважать суверенный выбор» кандидатов в члены альянса, и выразил надежду на скорое разрешение вопроса.

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Российский президент Владимир Путин указывал, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не создает «непосредственной угрозы» стране. «Это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. <...> Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», — сказал Путин.