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Война санкций ,  
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Песков заявил, что новых отключений стран от поставок газа не планируется

«Газпром» GAZP ₽305,3 -0,88% Купить
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Потребители стран, которые отказались платить за газ в рублях, уже отключены от поставок, новых отключений не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они уже отключены. Нет, [не планируется новых отключений]. Система работает, система налажена. Те, кто получает газ, они уже работают по новой системе, которая прописана в соответствующем указе президента России», — сообщил он, отвечая на вопрос о поставках.

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Фото:Uli Deck / dpa / Global Look Press

Новая схема оплаты газа для недружественных стран (российские власти считают такими все страны ЕС, Великобританию, США, Японию и ряд других государств) начала действовать с 1 апреля. Согласно указу президента, компании из этих государств должны открыть два счета в Газпромбанке: в валюте и рублях. Банк после получения евро или долларов должен конвертировать их в рубли на Московской бирже и затем зачислить их на второй счет.

Некоторые страны согласились на поставки в рублях, при этом в Еврокомиссии сочли такой способ оплаты газа обходом санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине. Из-за отказа платить в российской валюте «Газпром» остановил поставки в Нидерланды, Болгарию, Польшу, Финляндию, Данию и Великобританию.

В конце мая основной импортер газа в Германии, Uniper, произвел первый платеж по новой схеме. «Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменила способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым механизмом оплаты. Первый из этих платежей был произведен в конце мая», — говорилось в сообщении компании. В Uniper заверили, что продолжают действовать в соответствии с санкциями ЕС и обеспечивать своевременное выполнение контрактов.

Позднее австрийская OMV последовала примеру немецкой компании, также указав, что платеж произведен в евро и соответствует требованиям санкций.

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