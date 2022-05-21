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«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию

«Газпром» GAZP ₽263 -1,38% Купить

«Газпром» с 21 мая прекратил поставки газа финской Gasum из-за отказа оплачивать газ в рублях. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г», — говорится в заявлении компании.

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В компании отметили, что в 2021 году «Газпром экспорт» поставил Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.

Ранее о прекращении поставок сообщили в Gasum. В компании заявили, что в течение всего летнего сезона Финляндия будет закупать газ у других поставщиков по трубопровода Balticconnector. Balticconnector соединяет Финляндию с Эстонией, этот трубопровод предоставляет финской стороне доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

Контракт Gasum и «Газпром экспорта» действовал до конца 2031 года. В российской компании сообщали, что поставили финской стороне в 2016-2019 годах порядка 2,5 млрд куб. м газа. В 2020 году объемы поставок упали на треть (34,5%), однако по итогам первого полугодия 2021 они достигли 1,035 млрд куб. м., что было на 35,6% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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По данным Bloomberg, Финляндия в 2021 закупала 92% природного газа у России, однако на долю этого вида топлива приходится только 5% энергии, потребляемой в стране.

В апреле правительство Финляндии заявило о планах отказаться от российского газа. «Цель — избавиться от всех платежей в Россию, чтобы мы не использовали их для финансирования военного фонда Путина. Было бы нежелательно оказаться в ситуации, когда нам придется платить за нарушение контракта», — сказала министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен.

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