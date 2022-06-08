Вучич предупредил об «аде для всех» в случае газового эмбарго России
В случае прекращения транзита российского газа в Европу рост цен на электроэнергию станет «адом для всех», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы уже сейчас с ужасом смотрим на то, что происходит в энергетике. Представьте самый плохой сценарий: Россия по какой-либо причине прекращает поставки газа — не нам, а Европе. Или кто-то не платит в рублях, или больше не хочет <...> При нехватке газа цена электроэнергии поднимается до €320–350 за мегаватт — это ад для всех», — заявил он.
При этом, по его словам, прекращение поставок газа из России повлечет нехватку электричества не только на Балканах, но и во всей Европе.
С начала российской операции на Украине Евросоюз ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций. В последний, шестой пакет ЕС включил эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов. В то же время эмбарго не коснулось поставок газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба».
Вучич ранее обвинил ЕС в воровстве $600 млн в год у сербов из-за нефтяного эмбарго. При этом, по словам президента, самые большие проблемы ждут граждан Сербии после 1 декабря — когда закончится льготный период и нефтяное эмбарго против России начнет действовать.
В связи с санкциями Запада президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа для недружественных стран в рубли. Схема начала действовать с 1 апреля. Согласно указу президента, компании из таких государств должны открыть два счета в Газпромбанке в валюте и рублях. Банк должен получить евро или доллары, а затем конвертировать их в рубли на Московской бирже и зачислить рубли на второй счет.
Некоторые страны согласились на поставки в рублях, однако Еврокомиссия сочла такой способ оплаты газа обходом санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине. Из-за отказа платить в российской валюте «Газпром» остановил поставки в Нидерланды, Болгарию, Польшу и Финляндию.