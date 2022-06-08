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Война санкций ,  
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Вучич предупредил об «аде для всех» в случае газового эмбарго России

По словам сербского президента, при гипотетическом прекращении поставок российского газа в Европу цены на электроэнергию могут вырасти до €320–350 за 1 МВт, что станет «адом для всех»
Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press
Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press

В случае прекращения транзита российского газа в Европу рост цен на электроэнергию станет «адом для всех», заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы уже сейчас с ужасом смотрим на то, что происходит в энергетике. Представьте самый плохой сценарий: Россия по какой-либо причине прекращает поставки газа — не нам, а Европе. Или кто-то не платит в рублях, или больше не хочет <...> При нехватке газа цена электроэнергии поднимается до €320–350 за мегаватт — это ад для всех», — заявил он.

При этом, по его словам, прекращение поставок газа из России повлечет нехватку электричества не только на Балканах, но и во всей Европе.

Вучич обвинил ЕС в воровстве $600 млн у сербов из-за нефтяного эмбарго
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Фото:Filip Singer / EPA / ТАСС

С начала российской операции на Украине Евросоюз ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций. В последний, шестой пакет ЕС включил эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов. В то же время эмбарго не коснулось поставок газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба».

Вучич ранее обвинил ЕС в воровстве $600 млн в год у сербов из-за нефтяного эмбарго. При этом, по словам президента, самые большие проблемы ждут граждан Сербии после 1 декабря — когда закончится льготный период и нефтяное эмбарго против России начнет действовать.

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В связи с санкциями Запада президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа для недружественных стран в рубли. Схема начала действовать с 1 апреля. Согласно указу президента, компании из таких государств должны открыть два счета в Газпромбанке в валюте и рублях. Банк должен получить евро или доллары, а затем конвертировать их в рубли на Московской бирже и зачислить рубли на второй счет.

Некоторые страны согласились на поставки в рублях, однако Еврокомиссия сочла такой способ оплаты газа обходом санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине. Из-за отказа платить в российской валюте «Газпром» остановил поставки в Нидерланды, Болгарию, Польшу и Финляндию.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
поставки газа цены на газ Евросоюз Сербия Александр Вучич
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