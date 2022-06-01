Австрийская OMV оплатила российский газ по новой схеме
Австрийская OMV заплатила «Газпрому» по новой схеме, сообщили «РИА Новости» в компании.
«OMV выполнила процесс платежа, соответствующий требованиям санкций. Платеж уже был произведен и по-прежнему номинирован в евро», — сказал представитель OMV.
В компании заявили, что считают платежное обязательство исполненным после перечисления средств в европейской валюте.
РБК обратился за комментарием в «Газпром» и OMV.
В конце марта Россия объявила о новом механизме оплаты газа. Поводом к этому послужили западные санкции, из-за которых страна лишилась доступа примерно к половине золотовалютных резервов.
Чтобы защитить от заморозки средства, поступающие от продажи российского газа, его покупателей обязали открыть в Газпромбанке два счета: валютный и рублевый. Оплата будет приходить на первый, а затем банк будет конвертировать полученные средства и зачислять их на рублевый счет.
В Еврокомиссии эту схему сочли попыткой обойти санкции и изначально призвали компании не соглашаться на российские требования. Однако позже ЕК обновила рекомендации, заявив, что санкции не запрещают открывать счета в Газпромбанке и оплачивать газ в валюте, указанной в контракте. Но после оплаты в евро или долларах компании должны сделать «четкое заявление», что оплата произведена и они считают свои обязательства исполненными.
Ряд компаний согласились оплачивать поставки по новой схеме, среди них OMV, которая в мае открыла в Газпромбанке рублевый счет, и основной импортер российского газа в Германии концерн Uniper. В те страны, которые отказались производить расчеты по предложенному механизму, «Газпром» остановил поставки. В их числе Нидерланды, Болгария, Польша и Финляндия.