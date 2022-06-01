«Газпром» подтвердил остановку поставок датской Orsted и британской Shell
«Газпром» полностью остановил поставку газа датской Orsted Salg & Service и Shell Energy Europe Limited из-за неоплаты в рублях, сообщила российская компания в Telegram.
Холдинг сообщил, что не получил от компаний платежи за поставки газа в апреле до конца рабочего дня 31 мая. Они должны были пройти в рублях с использованием новых реквизитов, о чем «Газпром» уведомил контрагентов.
В 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Orsted Salg & Service 1,97 млрд куб. м газа (около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании).
Контракт между «Газпром экспортом» и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривал объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.
Новая схема оплаты газа для недружественных стран начала действовать в России с 1 апреля. Согласно указу президента, компании из таких государств должны открыть два счета в Газпромбанке в валюте и рублях. Банк должен получить евро или доллары, а затем конвертировать их в рубли на Московской бирже и зачислить рубли на второй счет.
Некоторые страны согласились на поставки в рублях, однако Еврокомиссия сочла такой способ оплаты газа обходом санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине. Из-за отказа платить в российской валюте «Газпром» остановил поставки в Нидерланды, Болгарию, Польшу и Финляндию.
Датская Orsted отказалась платить за газ в рублях еще в начале апреля, при том что на долю России приходилось 80% закупаемого газа, писал Bloomberg. По данным агентства, контракт должен был истечь в конце десятилетия.
Англо-голландская Shell заявила о постепенном отказе от закупок российской нефти, а также нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ еще в начале марта. При этом у компании оставался ряд долгосрочных контрактов, в том числе на получение 1,2 млрд куб. м газа ежегодно с поставкой в Германию до 2031 года, передавал Bloomberg. Агентство отмечало, что компания может испытывать трудности с оплатой из-за санкций Великобритании против Газпромбанка.