«Газпром» подтвердил остановку поставок датской Orsted и британской Shell

Компании отказались платить за апрельские поставки газа по новой схеме для недружественных стран, то есть в рублях

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» полностью остановил поставку газа датской Orsted Salg & Service и Shell Energy Europe Limited из-за неоплаты в рублях, сообщила российская компания в Telegram.

Холдинг сообщил, что не получил от компаний платежи за поставки газа в апреле до конца рабочего дня 31 мая. Они должны были пройти в рублях с использованием новых реквизитов, о чем «Газпром» уведомил контрагентов.

В 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Orsted Salg & Service 1,97 млрд куб. м газа (около 2/3 от общего объема потребления газа в Дании). Контракт между «Газпром экспортом» и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривал объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.

Новая схема оплаты газа для недружественных стран начала действовать в России с 1 апреля. Согласно указу президента, компании из таких государств должны открыть два счета в Газпромбанке в валюте и рублях. Банк должен получить евро или доллары, а затем конвертировать их в рубли на Московской бирже и зачислить рубли на второй счет.

Некоторые страны согласились на поставки в рублях, однако Еврокомиссия сочла такой способ оплаты газа обходом санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине. Из-за отказа платить в российской валюте «Газпром» остановил поставки в Нидерланды, Болгарию, Польшу и Финляндию.

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Датская Orsted отказалась платить за газ в рублях еще в начале апреля, при том что на долю России приходилось 80% закупаемого газа, писал Bloomberg. По данным агентства, контракт должен был истечь в конце десятилетия.

Англо-голландская Shell заявила о постепенном отказе от закупок российской нефти, а также нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ еще в начале марта. При этом у компании оставался ряд долгосрочных контрактов, в том числе на получение 1,2 млрд куб. м газа ежегодно с поставкой в Германию до 2031 года, передавал Bloomberg. Агентство отмечало, что компания может испытывать трудности с оплатой из-за санкций Великобритании против Газпромбанка.