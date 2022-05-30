«Газпром» с 31 мая приостановит поставки газа в Нидерланды
«Газпром экспорт» с 31 мая приостановит поставки газа нидерландской GasTerra в связи с неуплатой за апрель, об этом сообщил холдинг «Газпром» в Telegram.
«Газпром экспорт» уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты [в рублях]», — говорится в сообщении.
Ранее GasTerra отказалась платить за поставки газа в рублях. В компании сочли, что открытие счетов в российском банке и «контроль над ними со стороны российского режима» представляют слишком большой риск. В GasTerra сообщили, что в ответ «Газпром» объявил о прекращении поставок. «Это означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, завершения действия контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении. Нидерландская компания заявила, что готова к этому.
Новая схема оплаты газа, которая действует с 1 апреля, предполагает, что зарубежные покупатели из списка недружественных стран (российское правительство включило в перечень все страны ЕС, США, Британию и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. После поступления оплаты на первый счет в долларах или евро банк самостоятельно конвертирует средства на Московской бирже, после чего зачисляет рубли на второй счет.
В середине апреля власти Нидерландов запретили компаниям страны принимать эти условия, так как они, по мнению Амстердама, нарушают санкции ЕС. Минэкономики Нидерландов сообщило, что в королевстве подготовились к полному прекращению подачи газа, удвоив свои возможности импорта СПГ (сжиженного природного газа).
В тот же день, что и GasTerra, об отказе платить за газ в рублях объявил датский оператор Orsted. В Orsted сочли смену валюты нарушением контракта. Дедлайн компании по оплате истекает 31 мая, Orsted заявил о риске приостановки поставок от «Газпром экспорт», поскольку датский оператор планирует и дальше проводить оплату в евро. При этом оператор заявил, что готовился к этому сценарию и сейчас заполняются его хранилища в Дании и Германии.
Ранее были остановлены поставки газа в Болгарию, Польшу и Финляндию, эти страны также отказались выполнять условия России. 27 мая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС разрабатывает «запасной план» на случай полного прекращения импорта из России.