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«Газпром» с 31 мая приостановит поставки газа в Нидерланды

«Газпром» GAZP ₽300,8 +2,14% Купить
Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press
Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

«Газпром экспорт» с 31 мая приостановит поставки газа нидерландской GasTerra в связи с неуплатой за апрель, об этом сообщил холдинг «Газпром» в Telegram.

«Газпром экспорт» уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты [в рублях]», — говорится в сообщении.

Ранее GasTerra отказалась платить за поставки газа в рублях. В компании сочли, что открытие счетов в российском банке и «контроль над ними со стороны российского режима» представляют слишком большой риск. В GasTerra сообщили, что в ответ «Газпром» объявил о прекращении поставок. «Это означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, завершения действия контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении. Нидерландская компания заявила, что готова к этому.

Датский оператор Orsted увидел риск остановки поставок газа из России
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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Новая схема оплаты газа, которая действует с 1 апреля, предполагает, что зарубежные покупатели из списка недружественных стран (российское правительство включило в перечень все страны ЕС, США, Британию и ряд других государств) должны открыть два счета в Газпромбанке — валютный и рублевый. После поступления оплаты на первый счет в долларах или евро банк самостоятельно конвертирует средства на Московской бирже, после чего зачисляет рубли на второй счет.

В середине апреля власти Нидерландов запретили компаниям страны принимать эти условия, так как они, по мнению Амстердама, нарушают санкции ЕС. Минэкономики Нидерландов сообщило, что в королевстве подготовились к полному прекращению подачи газа, удвоив свои возможности импорта СПГ (сжиженного природного газа).

В тот же день, что и GasTerra, об отказе платить за газ в рублях объявил датский оператор Orsted. В Orsted сочли смену валюты нарушением контракта. Дедлайн компании по оплате истекает 31 мая, Orsted заявил о риске приостановки поставок от «Газпром экспорт», поскольку датский оператор планирует и дальше проводить оплату в евро. При этом оператор заявил, что готовился к этому сценарию и сейчас заполняются его хранилища в Дании и Германии.

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Ранее были остановлены поставки газа в Болгарию, Польшу и Финляндию, эти страны также отказались выполнять условия России. 27 мая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС разрабатывает «запасной план» на случай полного прекращения импорта из России.

Теги
поставки газа приостановка Газпром Нидерланды
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