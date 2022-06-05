В Херсонской области заявили об отказе размещать российских военнопленных

Фото: ssu.gov.ua

Подразделения Управления службы исполнения наказаний (УСИН) в Херсонской области не принимали российских военнопленных, которых украинские силовики пытались поместить в колонии региона, заявил «РИА Новости» глава областного УСИН Евгений Соболев.

«В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет», — сказал он.

Соболев подчеркнул, что для помещения людей в учреждения УСИН должны были быть законные основания. «А тут приехали и сказали: «Заберите». Так это не работает. Есть закон, который должен работать. Если это не украинский или русский, пусть будет международный закон», — подчеркнул глава ведомства.

Он также рассказал агентству, что с началом спецоперации правоохранительные органы и Служба безопасности Украины в Херсонской области имели «четкие инструкции» по эвакуации, а УСИН — нет. «Осужденных и подследственных, если бы мы эвакуировались, не было никому сегодня здесь удерживать, чтобы они не пошли в Херсон и область, туда, где люди оказались не защищены ни в каком правовом поле. Поэтому мной и другими начальниками было принято решение остаться на месте и сохранить порядок», — рассказал Соболев. Он также отметил, что сейчас ведомство активно консультируется с коллегами из России.

Херсонская область находится под полным контролем России с 15 марта. В конце мая российский президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства России жителями этого региона.

Сейчас в области действует бивалютная зона, то есть жители могут расплачиваться за товары как в гривнах, так и в рублях. Пророссийские власти региона заявили, что Киев заблокировал банковские счета на территории Херсонской области, однако в скором времени там должны начать работу банки, которые интегрированы в финансовую систему России. Кроме того, в области работает российская сотовая связь.

Пророссийские власти также неоднократно высказывались за присоединение области к России, однако указывали, что на повестке дня проведение референдума по данному вопросу не стоит. В Кремле отмечали, что решение о вхождении в состав России будут решать именно жители региона, но только после того, как там будет обеспечена безопасность.