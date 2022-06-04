Пророссийские власти Херсонской области исключили скорый референдум

Вопрос о проведении референдума в Херсонской области пока не стоит на повестке дня, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«О референдуме сегодня не стоит вопрос на повестке дня. <...> После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — сказал Стремоусов.

По его словам, сейчас в регионе решаются вопросы выплаты пенсий и социальных пособий, а также запуска экономики. Он добавил, что Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области, люди не могут снять деньги.

В начале марта российское Минобороны сообщило, что войскам удалось занять Херсон. 15 марта ведомство объявило о полном контроле над всей территорией области. Затем в регионе создали военно-гражданскую администрацию. Стремоусова назначили ее замглавы в конце апреля.

Стремоусов ранее неоднократно заявлял, что намерен обратиться к российскому президенту Владимиру Путину и попросить его присоединить Херсонскую область к России. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что это решение могут принимать только жители региона. Cекретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время посещения Херсонской области заявил, что «Россия здесь навсегда».