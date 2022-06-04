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Пророссийские власти Херсонской области обвинили Киев в блокировке счетов

Украина заблокировала банковские счета на территории Херсонской области. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

По его словам, люди не могут снять наличные с банковских карт, потому что их перестали обслуживать. «Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк, — рассказал Стремоусов.

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При этом пророссийский представитель региона добавил, что в Херсонской области в ближайшее время заработают банки, интегрированные в российскую финансовую систему.

Минобороны России в середине марта сообщило, что войска заняли Херсон. Позднее российские военные объявили о полном контроле над всей территорией области, после чего в регионе была создана военно-гражданская администрация. Стремоусова назначили ее замглавы в конце апреля.

С 23 мая в Херсонской, как и в Запорожской областях действует бивалютная зона: жители могут расплачиваться как гривнами, так и рублями, однако в дальнейшем планируется переход исключительно на рубли. Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий жителям двух областей получение российского гражданства.

Теги
Херсонская область Военная операция на Украине счета
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