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В Херсонской области заявили об интеграции с Россий вопреки позиции ЕС

Херсонская область продолжит интеграцию с Россией, несмотря на позицию Евросоюза против выдачи российских паспортов жителям области и Запорожья. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает «РИА Новости».

«Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря ни на какие заявления и позиции Евросоюза. Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не под силам помешать», — сказал Стремоусов.

Он отметил, что паспорта с российским гражданством «выдавались и будут выдавать в области».

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель выступил против упрощения процедуры получения российского гражданства жителям Херсона и Запорожья.

«Европейский союз решительно осуждает указы президента России от 25 мая и 30 мая, упрощающие процесс предоставления российского гражданства и выдачи российских паспортов гражданам Украины в Херсонской и Запорожской областях, которые временно находятся под военным контролем российских войск <...>. Европейский союз не признает эти паспорта», — говорится в заявлении Борреля, опубликованного на сайте Европейской службы внешних связей.

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Минобороны России сообщило о взятии Херсона 2 марта. 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там создали военно-гражданскую администрацию. Ее представители заявили о намерении со временем войти в состав России. В Кремле, комментируя инициативу херсонской администрации, подчеркивали, что этот вопрос должны решить жители региона.

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25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о том, что жители Херсонской и Запорожской областей Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Получать гражданство России по упрощенной схеме также могут иностранцы с как минимум одним родителем-россиянином, постоянно проживающие в России иностранцы, носители русского языка, представители некоторых профессий. Процедура позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.

30 мая глава государства подписал еще один указ, теперь получить российское гражданство по упрощенной процедуре могут дети-сироты с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик.

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Херсонская область интеграция Евросоюз российский паспорт российское гражданство
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