СК Белоруссии обвинил сотрудников Nexta в террористической деятельности

Степан Путило (Фото: Kuba Stezycki / Reuters)

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело об организации террористической деятельности против создателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Степана Путило, его сотрудника Яна Рудика и «иных лиц», передает БелТА.

В белорусском СК агентству сообщили, что дело возбудили по ч.1 ст.290-5 УК Белоруссии «за организацию и руководство деятельностью террористической организации». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом. Telegram-канал Nexta и его подразделения Nexta Live и Luxta в апреле этого года в Белоруссии признали террористическими организациями и запретили их деятельность в стране.

«С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Белоруссии и радикализации так называемых акций протеста», — заявили в СК, пояснив, что «вышеуказанные террористы» неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам».

В ведомстве утверждают, что фигуранты дела, находясь за пределами страны, подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность республики.

Степан Путило вместе с командой Nexta освещал протесты в Белоруссии, а позже уехал в Польшу. СК республики завел на него уголовные дела по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков и разжигании вражды. В ноябре 2020 года КГБ Белоруссии внес Путило и экс-главреда Nexta Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности.

Белоруссия запрашивала экстрадицию Путило в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года. При этом он сам назвал просьбы Минска «смешными» из-за «политического характера» дел против него. Судья Варшавы Дариуш Любовский отказался выдать Путило в феврале 2022 года. Тогда генеральная прокуратура Белоруссии назвала судебный процесс сфабрикованным и завела на судью дело о разжигании национальной вражды и социальной розни.

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В начале февраля Протасевич обвинил Рудика в причастности к сообщениям о лжеминировании самолета Ryanair, из-за которых авиалайнер посадили в Минске, а для его сопровождения белорусские военные подняли истребитель Миг-29.

Информация о минировании не подтвердилась, однако с борта сняли Протасевича и его девушку Софью Сапегу, обоих арестовали. После 10 дней под стражей Протасевич в интервью государственному телевидению Белоруссии признал вину в организации массовых беспорядков после выборов президента страны в августе 2020 года. Он заключил досудебное соглашение со следствием и его перевели под домашний арест.

Западные страны обвиняют власти Белоруссии в намеренном перехвате борта для задержания Протасевича. Ряд государств приостановили авиасообщение с Минском, против республики из-за произошедшего введены санкции.



